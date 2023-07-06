"Думала, что я некрасивая": Яна Брук рассказала о комплексах в подростковые годы

Яна не скрывает, что в школьные годы жила с большими комплексами относительно своей внешности. "Я вообще думала, что я некрасивая, а теперь мне смешно это все вспоминать".

Винить она никого не хочет, поскольку считает, что это был такой возраст, который нужно просто пережить. Этот болезненный опыт открыл для нее формулу успеха, как полюбить себя и свое тело.

"У меня была такая схема: я смотрелась в зеркало и думала, какая часть меня красивая".

В последнее время Яна стала более открытой и делится своими эмоциональными мыслями в социальных сетях, раскрывая другие стороны своей личности, которые не касаются сексуальности.

Недавно она поделилась некоторыми полученными уроками. "Мы то, что мы едим, и с этим согласны все. Хорошее питание - хорошее физическое состояние - здоровое тело. То же самое и с нашими мыслями. Мы то, что мы думаем и о чем мечтаем. Позитивные мысли и установки - хорошая жизнь и мечты, которые превращаются в реальность. Все гениальное просто".