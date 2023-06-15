Для RUS TVNET ⟩ Яна Брук о бывшем возлюбленном: "Он пиарится на моем имени"

"Поиск дома и квартиры стали последней каплей", - вздыхает Яна Брук . "Мы не расстались из-за жилья. Он сначала выбрал жилье, которое я посмотрела и поначалу согласилась, но потом поняла, что не смогу там жить.

Со слов Яны, если что-то происходило не так, как Давид запланировал, это его раздражало: "Человек не умеет строить коммуникацию, разговор, отношения. Жилье не было причиной разрыва. Это был момент, когда мне просто окончательно все стало ясно".

В итоге как-то в рабочем чате программы Slavenības. Bez filtra Давид написал, что больше не хочет сниматься и это будут последние серии. Он дал понять, что ничего не собирается больше снимать.

Яна подчеркивает, что они так и не поговорили: "Он один раз сказал: "Нам надо поговорить". Я ему предложила заехать за мной, потому что была занята и была не одна. Он ответил, что у него нет так много времени, а разговор должен быть наедине". О новой встрече бывшие возлюбленные и экс-супруги так и не договорились.