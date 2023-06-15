Для RUS TVNET ⟩ Яна Брук о бывшем возлюбленном: "Он пиарится на моем имени"

"Он пиарится на моем имени", - комментирует порталу RUS TVNET латвийский инфлюенсер Яна Брук высказывания своего экс-возлюбленного Давида Круминьша в эфире шоу Андриса Кивича. Она уверена, что если бы не она, то их пара не дошла бы до финала и не победила в Mīla kemperī.
Напомним, ранее стало известно, что пара рассталась. Как отметила Яна, Давид это сделал, прислав ей СМС.
"Поиск дома и квартиры стали последней каплей", - вздыхает Яна Брук. "Мы не расстались из-за жилья. Он сначала выбрал жилье, которое я посмотрела и поначалу согласилась, но потом поняла, что не смогу там жить.
Его это взбесило. С этого, наверное, и началось", - вспоминает она.
Со слов Яны, если что-то происходило не так, как Давид запланировал, это его раздражало: "Человек не умеет строить коммуникацию, разговор, отношения. Жилье не было причиной разрыва. Это был момент, когда мне просто окончательно все стало ясно".
В итоге как-то в рабочем чате программы Slavenības. Bez filtra Давид написал, что больше не хочет сниматься и это будут последние серии. Он дал понять, что ничего не собирается больше снимать.
Яна подчеркивает, что они так и не поговорили: "Он один раз сказал: "Нам надо поговорить". Я ему предложила заехать за мной, потому что была занята и была не одна. Он ответил, что у него нет так много времени, а разговор должен быть наедине". О новой встрече бывшие возлюбленные и экс-супруги так и не договорились.
Брук признается, что она и раньше замечала за Давидом поведение абсолютно незрелого мужчины:
"Я пыталась закрывать глаза, оправдывать это, хотя в глубине души знала, что это бред. Человек, который в тебя влюбился и не может, проживая с тобой в одном городе, за два месяца найти время, чтобы встретиться...
Разговаривает с тобой только по телефону. И даже по телефону умудряется на тебя обижаться. Это смешно!".
RUS TVNET уже писал, что инфлюенсер Яна Брук (Yana Bruk) и бывший военный Давид Круминьш отправились в Лас-Вегас (США), чтобы пожениться после победы в шоу Mīla kemperī.
Брук и Круминьш были одной из самых скандальных и стабильных пар в шоу. Они увиделись во второй серии и остались вместе до финала. Между влюбленными были как ночи, полные страсти, так и полные эмоций ссоры, во время которых оба убеждались во взаимной любви.
До свадьбы Яна сомневалась, готовы ли они с Давидом к этому важному шагу, говоря, что после окончания шоу они редко встречаются и, по ее мнению, Давид не готов к семейной жизни. Однако, судя по тизеру из шоу, они все же отправились в Лас-Вегас, где подтвердили свою любовь.
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