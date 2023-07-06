Бой Бриедиса отменён. Латвийский боксёр получил более выгодное предложение

Напомним, в начале известно было объявлено, что свой следующий поединок Бриедис проведёт 21 июля в Эдинбурге (Шотландия) против британца Джона МакКаллума, который за свою профессиональную боксёрскую карьеру одержал 13 побед и потерпел два поражения.

Представители Бриедиса сообщают, что латвийский боксёр получил предложение, которое вынуждает команду изменить свои планы и начать подготовку к бою мирового уровня.

Следующий соперник и дата боя будут объявлены в конце лета.

"В данный момент задача состоит в том, чтобы порадовать болельщиков в Латвии ещё одним боем высочайшего уровня, поэтому вся команда сейчас готовится и делает необходимое планирование осеннего поединка", - говорится в сообщении.

38-летний Майрис Бриедис в последний раз выходил на ринг в прошлом году 2 июля, когда проиграл в Голд-Косте австралийскому боксеру Джею Опетаи, завоевавшему пояса чемпиона мира по версиям IBF и The Ring в первой тяжелой весовой категории или "полутяжелом" дивизионе (до 90,7 кг).

Бриедис за свою карьеру профессионального боксера одержал 28 побед и потерпел два поражения, первое из которых произошло в 2018 году против украинца Александра Усика.