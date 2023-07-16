"Я тот человек, который хотел бы уехать". Марко Регжа об интересе из Бельгии и просмотре в "Вест Бромвиче"

При этом Регжа уже попадал в поле зрения европейских команд. В прошлом сезоне нападающим интересовался албанский клуб, но в тот момент он был травмирован и не знал, поможет ли ему новая команда в этом вопросе.

"Провёл там неделю и перед игрой с U-23 вызывали пару игроков, я был один из них. Хорошо провёл там тренировки и прилетел обратно. Потом они вышли на меня ещё раз, сказали приехать на товарищеский матч. Приехал, сыграл, сказали, что будут говорить с клубом. Дальше не знаю, что произошло, но где-то через месяц я встретился с одним агентом и он сказал, что RFS запросил больше, чем англичане хотели дать. Они не хотели платить такую сумму, потому что на тот момент Латвия находилась в рейтинге очень далеко", - вспоминает Регжа.