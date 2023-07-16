Латвийский футболист Марко Регжа в программе "Мне только спросить" для RUS TVNET рассказал об интересе к нему со стороны бельгийского клуба, а также о просмотре в английском "Вест Бромвиче".
"Я тот человек, который хотел бы уехать". Марко Регжа об интересе из Бельгии и просмотре в "Вест Бромвиче"
В конце июня на нескольких латвийских порталах появилась информация о том, что Марко Регжа попал в поле зрения бельгийского клуба "Сент-Трюйден", тренером которого является бывший наставник "Риги" немец Торстен Финк.
Сам 24-летний нападающий отметил, что узнал об этом так же, как и все, из средств массовой информации.
При этом Регжа уже попадал в поле зрения европейских команд. В прошлом сезоне нападающим интересовался албанский клуб, но в тот момент он был травмирован и не знал, поможет ли ему новая команда в этом вопросе.
В 2018 году Регжа оформил хет-трик в ворота сборной Венгрии U-19, и после этого 19-летнего форварда пригласили на просмотр в английский "Вест Бромвич".
"Провёл там неделю и перед игрой с U-23 вызывали пару игроков, я был один из них. Хорошо провёл там тренировки и прилетел обратно. Потом они вышли на меня ещё раз, сказали приехать на товарищеский матч. Приехал, сыграл, сказали, что будут говорить с клубом. Дальше не знаю, что произошло, но где-то через месяц я встретился с одним агентом и он сказал, что RFS запросил больше, чем англичане хотели дать. Они не хотели платить такую сумму, потому что на тот момент Латвия находилась в рейтинге очень далеко", - вспоминает Регжа.
В чемпионате Латвии много игроков, которые выбирают привычную жизнь, дом, семью, родителей поблизости, родной язык и не горят желанием двигаться куда-то в Европу, доказывать, пробиваться и менять комфортные условия на спортивный рост. Регжа отмечает, что ему неблизок этот путь и он бы хотел попробовать себя за границей.
"Я тот человек, который хотел бы уехать. Мне кажется, сначала нужно в Латвии доказать, не полсезона поиграть, забить что-то и сразу ехать. Можно заметить, что те, кто слишком быстро уезжал, все вернулись в Латвию. Надо доказать здесь, а потом стараться проявить себя в другой стране", - говорит нападающий.
Также в интервью Марко Регжа рассказал о пяти годах, проведённых в Германии, "фирменном" праздновании голов и о том, кому из латвийских футболистов, на его взгляд, пора уезжать в Европу.
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