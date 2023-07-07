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Остапенко проиграла в первом круге парного разряда Уимблдона

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Алена Остапенко
Алена Остапенко Фото: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 7 июля, латвийская теннисистка Алена Остапенко проиграла в первом круге парного турнира в Уимблдоне в дуэте с украинкой Людмилой Киченок.

Латвийско-украинский дуэт, посеянный под седьмым номером, проиграл с результатом 4:6, 6:3, 4:6 британским теннисисткам Гарриэте Дарт и Хезер Уотсон, получившим специальное приглашение от организаторов.

Киченок и Остапенко сыграли с британскими теннисистками в третий раз и потерпели первое поражение. В прошлом году они встречались на турнире WTA 500 в Истборне и на Уимблдоне.

Проиграв в первом круге, Остапенко завершила турнир с десятью рейтинговыми очками WTA в парном разряде.

В прошлом году в дуэте с Киченок Остапенко дошла до полуфинала. В этом году на Открытом чемпионате Австралии дуэт проиграл в первом круге, а также не прошел дальше третьего круга во Франции.

Напомним, что турнир в Уимблдоне является одним из четырех турниров серии Большого шлема. Уимблдон - единственный турнир серии Большого шлема, проводящимся на травяных кортах.

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