Остапенко проиграла в первом круге парного разряда Уимблдона

Латвийско-украинский дуэт, посеянный под седьмым номером, проиграл с результатом 4:6, 6:3, 4:6 британским теннисисткам Гарриэте Дарт и Хезер Уотсон, получившим специальное приглашение от организаторов.

Киченок и Остапенко сыграли с британскими теннисистками в третий раз и потерпели первое поражение. В прошлом году они встречались на турнире WTA 500 в Истборне и на Уимблдоне.

Проиграв в первом круге, Остапенко завершила турнир с десятью рейтинговыми очками WTA в парном разряде.

В прошлом году в дуэте с Киченок Остапенко дошла до полуфинала. В этом году на Открытом чемпионате Австралии дуэт проиграл в первом круге, а также не прошел дальше третьего круга во Франции.

Напомним, что турнир в Уимблдоне является одним из четырех турниров серии Большого шлема. Уимблдон - единственный турнир серии Большого шлема, проводящимся на травяных кортах.