ВИДЕО ⟩ Чижов вышел в полуфинал турнира PFL Europe

В первом бою Чижов одержал победу над испанцем Акойданом Дюком. Поединок прошёл в Берлине и завершился судейским решением. Отметим, что накануне Дюк не смог уложиться в лёгкую весовую категорию, но всё равно был допущен до поединка со штрафным баллом.

Бой начался активно и уже в первом раунде Дюк создал неприятности для Чижова, но латвийский боец сумел справиться с задачей и выбрался из сложной "ловушки". Во второй пятиминутке Чижов выполнил несколько удачных прямых ударов, в результате чего доставил сопернику большие проблемы. Практически весь завершающий раунд оба бойца провели в партере.

Дюк знал сильную сторону Чижова, поэтому игнорировал работу в стойке, где очевидное преимущество было у латвийского бойца. Испанец всё время переводил своего опонента на канвас, пытаясь залежать Александра в партере.

"Не лучшее моё выступление но победа есть победа. В понедельник возвращаюсь в зал работать над своими слабыми сторонами и улучшать сильные!", - написал в соцсетях после боя Чижов.

ВИДЕО: Бой Чижова и Дюка

Таким образом, Чижов вышел в полуфинал турнира, который состоится 30 сентября в Париже. Соперником латвийского бойца станет Джон Митчелл из Ирландии.

В конце года в финале определится победитель турнира, который примет участие в знаменитом бойцовском турнире "PFL плей-офф", победитель которого получит приз в размере одного миллиона долларов и звание чемпиона в конкретном дивизионе.

Чижов дебютировал в PFL в августе 2022 года, одержав яркую победу над представителем Палестины Омаром Хуссейном.

За время своей профессиональной карьеры Чижов одержал 11 побед и потерпел одно поражение.