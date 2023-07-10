Фото ⟩ Последние участники Праздника песни покинули сцену только утром

Галерея: Участники Праздника песни и танца

Сигне Пуяте призналась, что с художественной точки зрения такой праздник приносит настоящую радость.

Она выразила благодарность певцам и музыкантам, которые поддерживали свой высокий эмоциональный уровень, ведь поспав всего несколько часов, они смогли и оправдать ожидания публики, и набраться сил и мотивации для следующего выступления.

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) сообщила LETA, что у них нет информации о каких-либо осложнениях во время Ночи пения.

"Люди чувствовали себя освобожденными, отдохнувшими и наслаждались окончанием праздника", - сказала представитель NMPD.

Представитель Государственной полиции заявил, что, как и на всех торжествах, участники "долго пели, долго радовались, но так должно было быть".