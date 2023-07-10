Фото ⟩ Когда хор и зрители поют вместе: как прошла традиционная Певческая ночь

В воскресенье, 9 июля, после заключительного концерта на Большой эстраде Межапарка в полночь началась традиционная Певческая ночь. Раз в пять лет как участники Праздника песни и танца, так зрители и создатели мероприятия после финального концерта создают большой общий хор и от души поют любимые песни. Взгляните на фотоотчет!