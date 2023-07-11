СМИ: У 26-летней Остапенко отношения с 41-летним спортсменом

Латвийская теннисистка Алена Остапенко начала новые отношения, сообщает на этой неделе журнал Privātā Dzīve.
Издание пишет, что 26-летней Алене Остапенко удалось завоевать сердце 41-летнего нападающего хоккейного клуба Priedaine Кристапа Отто.
Спортсмен поделился совместным снимком в Instagram. Кроме того, Privātā Dzīve удалось выяснить, что они вдвоем отметили 26-летие Алены, а также были замечены в Юрмале, посещая ресторан и наслаждаясь прогулкой по пляжу.
Напомним, ранее у Остапенко были романтические отношения с футболистом Артуром Карашаускасом.
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