Медведев угрожал ядерным оружием уже 57 раз

Telegram-канал "Сирена" проанализировал публичные высказывания Медведева за последний год и пришел к выводу, что российский политик берется за угрозы ядерным оружием или угрожает ударами по атомным электростанциям Украины почти каждый раз, когда высказывается об Украине или Западе.

Чаще всего Медведев в качестве оправдания возможному применению ядерного оружия заявляет, что США в конце Второй мировой войны применили ядерное оружие против Японии, поэтому никаких табу по отношению к ядерному оружию больше нет.

Особенно часто Медведев угрожал ядерным оружием в марте этого года, реагируя таким образом, вероятно, на контрнаступление Украины.

Медведев регулярно угрожает как Украине, Западу в целом, так и отдельным странам и должностным лицам отдельных стран.