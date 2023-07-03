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Медведев снова угрожает. На этот раз - ядерным апокалипсисом

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев Фото: AP/Scanpix

Бывший президент России и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев потребовал у Запада договориться с Россией по поводу конфликта в Украине, поскольку в противном случае "сторонам придется окочуриться в ядерной войне", пишет The Moscow Times.

Ядерный апокалипсис "не только возможен, но еще и вполне вероятен", - пишет в своей колонке в пропагандистском издании "Российская газета" Дмитрий Медведев.

По его словам, ядерная война может быть одним из решений нынешнего конфликта между Россией и Западом, и Медведев считает, что на это есть две причины.

Во-первых, "противники России решили разгромить крупнейшую ядерную державу - Россию". Во-вторых, "ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит - никакого табу нет".

Третья мировая война может стать способом разрешения текущего конфликта, но в этом случае выигравших просто не будет, считает Медведев.

Чтобы избежать ядерного апокалипсиса, Медведев предлагает Западу найти "разумные компромиссы" в отношении Украины.

И в этих "компромиссах" необходимо максимально принимать во внимание интересы России. В частности, не должно быть "никакой АнтиРоссии", а Европа должна законодательно запретить "киевский нацистский режим" "как фашистский", пишет Медведев.

Ранее Медведев уже неоднократно угрожал как Украине, так и Западу в целом, а также отдельным государствам и представителям отдельных государств.

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