Медведев снова угрожает. На этот раз - ядерным апокалипсисом

Ядерный апокалипсис "не только возможен, но еще и вполне вероятен", - пишет в своей колонке в пропагандистском издании "Российская газета" Дмитрий Медведев.

По его словам, ядерная война может быть одним из решений нынешнего конфликта между Россией и Западом, и Медведев считает, что на это есть две причины.

Во-первых, "противники России решили разгромить крупнейшую ядерную державу - Россию". Во-вторых, "ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит - никакого табу нет".

Третья мировая война может стать способом разрешения текущего конфликта, но в этом случае выигравших просто не будет, считает Медведев.

Чтобы избежать ядерного апокалипсиса, Медведев предлагает Западу найти "разумные компромиссы" в отношении Украины.

И в этих "компромиссах" необходимо максимально принимать во внимание интересы России. В частности, не должно быть "никакой АнтиРоссии", а Европа должна законодательно запретить "киевский нацистский режим" "как фашистский", пишет Медведев.

Ранее Медведев уже неоднократно угрожал как Украине, так и Западу в целом, а также отдельным государствам и представителям отдельных государств.