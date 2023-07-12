Симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу после обнаружения клеща

Клещ может укусить так, что вы этого даже не заметите. Поэтому он может довольно долго оставаться инкогнито и не беспокоить своего хозяина. Чем дольше клещ остается прикрепленным к телу, тем выше риск заражения. Важно быстро и правильно удалить клеща с тела, пишет Rus.Postimees.