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В Латвии возникли острые разногласия по поводу закона ЕС о восстановлении природы

rus.tvnet.lv/LETA
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Дикие луга на территории Саласпилса
Дикие луга на территории Саласпилса Фото: Foto: Latvijas Dabas fonds

Мелиорационные системы в Латвии придется разрушить, почвы - заболотить, а дороги и села - затопить. Такую мрачную картину рисуют 17 латвийских сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, описывая последствия принятия закона ЕС о восстановлении природы, голосование по которому состоится в Европарламенте в среду, пишет Lsm.lv.

Организации обратились к латвийским евродепутатам с просьбой голосовать против.

Тем временем природоохранные организации и ряд других сельскохозяйственных организаций выступили со встречным обращением к евродепутатам.

"Крестьянский Сейм" - одна из 17 организаций, объединившихся в призыве к евродепутатам голосовать против закона. Организация считает, что его принятие нанесет большой ущерб экономике Латвии, сельскому хозяйству и населению, а также не позволит достичь климатических целей.

"Это означает вывести из использования 30% территории Латвии. Восстановление естественного гидрологического режима означает больше не ремонтировать мелиорационные системы, снести их. Вот, например, есть поля, которые сейчас дают урожай, а что будет, если убрать мелиорационную систему? Появится болото",

- поясняет заместитель председателя правления "Крестьянского Сейма" Майра Дзелзкалея-Бурмистре.

Она считает закон непродуманным и поспешным, в нем отсутствуют ясные расчеты и механизмы компенсации. С аргументами сельскохозяйственных организаций не согласен Латвийский фонд природы, который, в отличие от фермеров, призывает евродепутатов голосовать за закон.

"Абсолютным преувеличением является утверждение, что теперь нам придется уничтожить всю мелиорацию, чтобы затопить все латвийские сельскохозяйственные угодья и тем самым нанести ущерб урожаю. Цели закона, на мой взгляд, очень реалистичны", - сказала координатор политики Латвийского фонда природы Байба Витаевска-Балтвилка.

Фонд подчеркивает, что закон о восстановлении природы необходим, поскольку природа в Европе находится в критическом состоянии.

Изначально закон был гораздо более строгим, но сейчас разработан более мягкий вариант, в котором много компромиссов.

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