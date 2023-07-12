Ср, 12.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

За инцидент на Уимблдонском турнире россиянке придется заплатить штраф

rus.postimees.ee
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Мирра Андреева.
Мирра Андреева. Фото: John Patrick Fletcher

Удивительный взлет российской теннисистки Мирры Андреевой (WTA 102) на теннисном турнире в Уимблдоне завершился в четвертом круге - после инцидента, произошедшего в конце матча, ей придется заплатить внушительную сумму, пишет Rus.Postimees.

Судья наказала Андрееву в конце матча за то, что та швырнула ракетку. Поскольку это было уже второе подобное нарушение, судья не ограничилась замечанием, а назначила штрафные очки. Тем самым соперница Андреевой Мэдисон Киз (WTA 18) получила право на подачу.

"Я не швыряла ракетку. Я упала. Я поскользнулась и упала", - попыталась пояснить ситуацию россиянка, но безуспешно.

Сейчас ее еще и оштрафовали. Накануне стало известно, что Андреевой назначен штраф в размере 8000 долларов за то, что она швырнула ракетку.

После завершения матча Мирра Андреева расплакалась, но попыталась скрыть слезы в полотенце.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх