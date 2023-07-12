За инцидент на Уимблдонском турнире россиянке придется заплатить штраф

Судья наказала Андрееву в конце матча за то, что та швырнула ракетку. Поскольку это было уже второе подобное нарушение, судья не ограничилась замечанием, а назначила штрафные очки. Тем самым соперница Андреевой Мэдисон Киз (WTA 18) получила право на подачу.

"Я не швыряла ракетку. Я упала. Я поскользнулась и упала", - попыталась пояснить ситуацию россиянка, но безуспешно.

Сейчас ее еще и оштрафовали. Накануне стало известно, что Андреевой назначен штраф в размере 8000 долларов за то, что она швырнула ракетку.

После завершения матча Мирра Андреева расплакалась, но попыталась скрыть слезы в полотенце.

Mirra Andreeva looked sad after her loss but shouldn't the 16-year-old be proud of her performance? 👏#MirraAndreeva #Wimbledon #Tennis pic.twitter.com/xCX1jAh4gd — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) July 10, 2023