Видео ⟩ Как будешь готовиться к полуфиналу? Ответ теннисистки привел публику Уимблдона в восторг

Свитолина во вторник в четвертьфинале Уимлдона победила первую ракетку мира Игу Свентек из Польши с результатом 7-5, 6-7 (5:7), 6-2.

Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона и в 2019 году, уступив румынке Симоне Залеп. В том же году она дошла до полуфинала US Open.

В октябре прошлого года Свитолина стала мамой, но в апреле этого года она вернулась в профессиональный теннис и в Страсбурге завоевала свой 17-й титул WTA.

После сенсационной победы на Уимблдоне у украинской спортсменки спросили, как она будет готовиться к полуфиналу. Ответ теннисистки привел в восторг и удивил публику на трибунах.

"Сначала я, скорее всего, выпью пива", - сказала Свитолина, заслужив аплодисменты и смех окружающих.

How will Elina Svitolina begin her #Wimbledon semi-final preparations?



"A beer" 😂🍻 pic.twitter.com/vY7QR1xUvN — BBC Sport (@BBCSport) July 11, 2023

В полуфинале Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой из Польши.