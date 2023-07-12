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Видео ⟩ Как будешь готовиться к полуфиналу? Ответ теннисистки привел публику Уимблдона в восторг

TVNET Sports rus.tvnet.lv
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Элина Свитолина
Элина Свитолина Фото: AFP / Scanpix

Украинской теннисистке Элине Свитолиной после победы в четвертьфинале Уимблдона задали вопрос, как она будет готовиться к предстоящему полуфиналу. Ответ спортсменки удивил и привел в восторг местную публику.

Свитолина во вторник в четвертьфинале Уимлдона победила первую ракетку мира Игу Свентек из Польши с результатом 7-5, 6-7 (5:7), 6-2.

Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона и в 2019 году, уступив румынке Симоне Залеп. В том же году она дошла до полуфинала US Open.

В октябре прошлого года Свитолина стала мамой, но в апреле этого года она вернулась в профессиональный теннис и в Страсбурге завоевала свой 17-й титул WTA.

После сенсационной победы на Уимблдоне у украинской спортсменки спросили, как она будет готовиться к полуфиналу. Ответ теннисистки привел в восторг и удивил публику на трибунах.

"Сначала я, скорее всего, выпью пива", - сказала Свитолина, заслужив аплодисменты и смех окружающих.

В полуфинале Свитолина встретится с Маркетой Вондроушовой из Польши.

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