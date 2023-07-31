Сёстры Ботез - самые популярные шахматные красотки

Магнус Карлсен, Ян Непомнящий и Дин Лижэнь - это те, с кем для многих ассоциируются современные шахматы. А вы когда-нибудь слышали про сестёр Ботез? Да, они не претендуют на шахматную корону, но рассказывают об игре миллионам.
Сёстры Александра и Андреа Ботез имеют румынское происхождение, какое-то время жили в Канаде, а сейчас проживают в США.
Старшая из сестёр, 27-летняя Александра, участвовала в нескольких шахматных Олимпиадах, выступала за сборную Канады (пять раз становилась чемпионкой Канады среди девушек) и достигла самого высокого рейтинга в карьере - 2020. Она даже успела получить титул мастера FIDE среди женщин. На её Instagram подписаны свыше 680 тысяч человек.
Александра училась в Стэнфордском университете, где стала первой женщиной-президентом Стэнфордского шахматного клуба. Девушка говорит на пяти языках, читает лекции в местной школе по шахматам и работает над проектами по развитию шахмат как учебного пособия для детей.
2020 год стал прорывным для шахмат. В период пандемии консервативный вид спорта неожиданно стал популярным благодаря сериалу "Ход королевы" и стриминговому сервису Twitch, где появилось большое количество ярких шахматных видеоблогеров, в том числе Александра и Андреа с каналом BotezLive.
"В моей первой трансляции на Twitch 60% зрителей просто пытались со мной флиртовать и болтать или просто всё время комментировали мою внешность. Им было наплевать на игровой процесс. Я даже перестала из-за этого стримить, пока модераторы не навели порядок", - рассказывала Александра.
В 2021-м Александра сообщала, что канал приносит её семье более 100 000 долларов в год. В том же году сёстры Ботез получили шахматную "Эмми" как лучшие женщины-комментаторы.
Таланты 21-летней Андреа не заканчиваются на шахматах. Девушка ловко обращается не только с фигурами, но и с пластинками, и проводит диджей-сеты. Недавно она решила попробовать себя и в шахбоксе - гибриде шахматной партии и боксёрского поединка, который был придуман еще до того, как мир узнал о поп-ММА и прочих треш-боях.
Сейчас сёстры Ботез - настоящие звезды Twitch. На канале более 1,3 млн подписчиков, а в YouTube - 1,35 млн. Для сравнения: на официальном канале FIDE - 157 тысяч подписчиков.
На стримах Ботез появляются и известные гроссмейстеры: был и Хикару Накамура, и даже Магнус Карлсен.
Зрителей во многом привлекает стиль и харизма шахматисток. Сёстры Ботез активно работают с фан-базой: не только рассказывают интересную информацию о шахматах и обучают аудиторию, но и внедряют разные шутки и мемы.
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