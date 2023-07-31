Сёстры Ботез - самые популярные шахматные красотки

В 2021-м Александра сообщала, что канал приносит её семье более 100 000 долларов в год. В том же году сёстры Ботез получили шахматную "Эмми" как лучшие женщины-комментаторы.

Таланты 21-летней Андреа не заканчиваются на шахматах. Девушка ловко обращается не только с фигурами, но и с пластинками, и проводит диджей-сеты. Недавно она решила попробовать себя и в шахбоксе - гибриде шахматной партии и боксёрского поединка, который был придуман еще до того, как мир узнал о поп-ММА и прочих треш-боях.

Сейчас сёстры Ботез - настоящие звезды Twitch. На канале более 1,3 млн подписчиков, а в YouTube - 1,35 млн. Для сравнения: на официальном канале FIDE - 157 тысяч подписчиков.

На стримах Ботез появляются и известные гроссмейстеры: был и Хикару Накамура, и даже Магнус Карлсен.

Зрителей во многом привлекает стиль и харизма шахматисток. Сёстры Ботез активно работают с фан-базой: не только рассказывают интересную информацию о шахматах и обучают аудиторию, но и внедряют разные шутки и мемы.