В Россию и Беларусь не будут рассылать приглашения на Олимпийские игры в Париже

За год до открытия Олимпийских игр, 26 июля МОК традиционно разошлет приглашения на спортивное мероприятие, но среди 203 стран не будет национальных олимпийских комитетов из России и Беларуси, а также временно дисквалифицированной Гватемалы.

Несмотря на то, что эти страны не получат официальных приглашений, участие в Олимпийских играх спортсменов из этих государств не исключено.

В марте МОК опубликовал рекомендации для международных спортивных федераций и организаторов соревнований, в которых говорится, что спортсмены могут вернуться к соревнованиям только в качестве индивидуальных представителей, а не в составе команд.

Спортсмены и обслуживающий персонал, активно поддерживающие военные действия России в Украине, не смогут участвовать в соревнованиях. То же касается спортсменов и обслуживающий персонал, являющихся сотрудниками силовых структур России или Беларуси.

Спортсмены также должны соблюдать антидопинговые правила международных федераций.

Рекомендации МОК по-прежнему исключают проведение международных спортивных соревнований в России и Беларуси, также во время соревнований нельзя использовать флаги, гимны и национальные символы этих стран. Федерациям также рекомендуется не приглашать представителей этих стран на международные соревнования.