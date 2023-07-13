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В Россию и Беларусь не будут рассылать приглашения на Олимпийские игры в Париже

rus.tvnet.lv
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Объект в честь Олимпийских игр в Париже
Объект в честь Олимпийских игр в Париже Фото: Pixaby

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не направлять России и Беларуси приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщил МОК в четверг, 13 июля.

За год до открытия Олимпийских игр, 26 июля МОК традиционно разошлет приглашения на спортивное мероприятие, но среди 203 стран не будет национальных олимпийских комитетов из России и Беларуси, а также временно дисквалифицированной Гватемалы.

Несмотря на то, что эти страны не получат официальных приглашений, участие  в Олимпийских играх спортсменов из этих государств не исключено.

В марте МОК опубликовал рекомендации для международных спортивных федераций и организаторов соревнований, в которых говорится, что спортсмены могут вернуться к соревнованиям только в качестве индивидуальных представителей, а не в составе команд.

Спортсмены и обслуживающий персонал, активно поддерживающие военные действия России в Украине, не смогут участвовать в соревнованиях. То же касается спортсменов и обслуживающий персонал, являющихся сотрудниками силовых структур России или Беларуси.

Спортсмены также должны соблюдать антидопинговые правила международных федераций.

Рекомендации МОК по-прежнему исключают проведение международных спортивных соревнований в России и Беларуси, также во время соревнований нельзя использовать флаги, гимны и национальные символы этих стран. Федерациям также рекомендуется не приглашать представителей этих стран на международные соревнования.

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