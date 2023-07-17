Бабочки, сердечки и даже логотип Nike. Что за татуировки у главной сенсации Уимблдона?

Главной сенсацией минувших выходных стала чешка Маркета Вондроушова, которая победила на Уимблдоне и завоевала первый в карьере титул чемпионки турнира "Большого шлема". Откуда взялась эта теннисистка и главное - что за странные татуировки украшают её тело?
В финале Уимблдона Вондроушова, занимающая 42-е место в мировом рейтинге WTA, обыграла туниску Онс Жабер (6 WTA) в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.
За победу в Лондоне чешка получит 2,35 миллиона фунтов стерлингов (более 3 миллионов долларов) и 2000 рейтинговых очков. Кроме того, победа на Уимблдоне позволит 24-летней Маркете дебютировать в топ-10 рейтинга WTA.
Маркета Вондроушова установила ещё один интересный рекорд - она стала теннисисткой с самым низким рейтингом в истории, выигравшей Уимблдон. До этого рекорд принадлежал Серене Уильямс, которая победила на турнире в 2007 году, занимая 31-е место в рейтинге WTA.
Отметим, что 28-летняя Жабер уступила в финале Уимблдона второй год подряд. В прошлом сезоне в решающем матче она проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана. Также на ее счету есть финал US Open 2022 года.
Что касается Вондроушовой, то она не взялась из ниоткуда. Маркета хорошо себя проявила уже на юниорском уровне - начав выступать в 2013 году в юниорском туре ITF в возрасте 13 лет, она смогла победить уже в первом же турнире. В 19 лет она несеяной дошла до финала "Ролан Гаррос", а в 22 года - до финала Олимпиады в Токио.
Успехов могло бы быть и больше, если бы не травмы. В 2016 году Маркета пропустила полгода из-за повреждения локтя, а за последние три года из-за разных травм запястья перенесла две операции.
Есть у чешки ещё одна примечательная особенность - её татуировки. В интервью ВВС Маркета рассказывала, что первую татуировку сделала в 16 лет. Сейчас у неё есть несколько тату-мастеров в Праге, к которым она ходит.
Кстати, над тем многострадальным локтем у Маркеты тоже есть татуировка с надписью no rain no flowers ("без дождя не будет цветов") - напоминание, что трудности закаляют.
В прошлом году на руке чешки появился логотип её технического спонсора Nike, но когда в начале сезона с ней не продлили сотрудничество, чешка "превратила" логотип в полувенок.
Также на теле Вондроушовой можно заметить изображения бабочек, цветочки, веночки, звёздочки, силуэты, буквы, сердечки и надписи. Некоторые татуировки Маркеты - парные с её младшей сестрой Джулией.
Скоро мы узнаем, появится ли на теле чешской теннисистки татуировка, напоминающая о первой победе на Уимблдоне.
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