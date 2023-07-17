Бабочки, сердечки и даже логотип Nike. Что за татуировки у главной сенсации Уимблдона?

Успехов могло бы быть и больше, если бы не травмы. В 2016 году Маркета пропустила полгода из-за повреждения локтя, а за последние три года из-за разных травм запястья перенесла две операции.

Есть у чешки ещё одна примечательная особенность - её татуировки. В интервью ВВС Маркета рассказывала, что первую татуировку сделала в 16 лет. Сейчас у неё есть несколько тату-мастеров в Праге, к которым она ходит.

Кстати, над тем многострадальным локтем у Маркеты тоже есть татуировка с надписью no rain no flowers ("без дождя не будет цветов") - напоминание, что трудности закаляют.

В прошлом году на руке чешки появился логотип её технического спонсора Nike, но когда в начале сезона с ней не продлили сотрудничество, чешка "превратила" логотип в полувенок.

Также на теле Вондроушовой можно заметить изображения бабочек, цветочки, веночки, звёздочки, силуэты, буквы, сердечки и надписи. Некоторые татуировки Маркеты - парные с её младшей сестрой Джулией.

Скоро мы узнаем, появится ли на теле чешской теннисистки татуировка, напоминающая о первой победе на Уимблдоне.