Джокович проиграл в матче за звание чемпиона Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас в финальном мачте против серба Новака Джоковича выиграл Уимблдонский турнир.
Матч продолжался 4 часа и 42 минуты и завершился со счётом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 в пользу 20-летнего испанца.
Алькарас, занимающий первое место в мировом рейтинге ATP, по ходу матча выполнил девять эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из 19, а также допустил семь двойных ошибок. На счету Новака Джоковича в этой встрече - две подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из 15 и три двойные ошибки.
Для Алькараса это вторая победа на турнирах "Большого шлема" после его триумфа на US Open в 2022 году.
Отметим, что Джокович впервые за 10 лет проиграл в финале Уимблдона. Сербский спортсмен в последний раз уступал в финале одного из самых престижных турниров в 2013 году Энди Маррею.
Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах "Большого шлема" (23). За свою карьеру он выигрывал Уимблдон семь раз и по этому показателю уступает только Роджеру Федереру, в активе которого восемь побед.
В субботу, 15 июля, чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала первой несеянной чемпионкой Уимблдона в Открытой эре, обыграв в финале туниску Онс Жабер со счётом 6:4, 6:4.
Вондроушова до сих пор играла в финале турнира "Большого шлема" лишь в 2019 году, когда в решающем матче "Ролан Гаррос" уступила австралийке Эшли Барти.
Чешская спортсменка стала первой несеяной теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года, когда вместе стали играть и любители, и профессионалы), которой удалось победить на Уимблдоне.
Для 28-летней Жабер это был третий финал турнира "Большого шлема". Она вышла в финал Уимблдона второй год подряд. В решающем матче прошлого сезона спортсменка уступила Елене Рыбакиной из Казахстана. Также на счету Жабер финал US Open 2022 года.
Победительница Уимблдона получит 2,35 млн фунтов стерлингов призовых (2,74 млн евро) и 2000 рейтинговых очков. Финалистка - 1,175 млн фунтов (1,34 млн евро) и 1200 очков.
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