Джокович проиграл в матче за звание чемпиона Уимблдона

Матч продолжался 4 часа и 42 минуты и завершился со счётом 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4 в пользу 20-летнего испанца.

Алькарас, занимающий первое место в мировом рейтинге ATP, по ходу матча выполнил девять эйсов, реализовал пять брейк-пойнтов из 19, а также допустил семь двойных ошибок. На счету Новака Джоковича в этой встрече - две подачи навылет, пять реализованных брейк-пойнтов из 15 и три двойные ошибки.

Для Алькараса это вторая победа на турнирах "Большого шлема" после его триумфа на US Open в 2022 году.

Отметим, что Джокович впервые за 10 лет проиграл в финале Уимблдона. Сербский спортсмен в последний раз уступал в финале одного из самых престижных турниров в 2013 году Энди Маррею.

Джокович является рекордсменом по количеству побед на турнирах "Большого шлема" (23). За свою карьеру он выигрывал Уимблдон семь раз и по этому показателю уступает только Роджеру Федереру, в активе которого восемь побед.