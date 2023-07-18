Бывшая российская легкоатлетка выиграла чемпионат Европы

22-летняя Куличенко одержала победу, взяв высоту 1,91 м.

Отметим, что результат экс-россиянки стал одним из самых слабых среди победительниц за всю историю молодёжных чемпионатов Европы. С худшими показателями турнир выигрывали только итальянка Алессия Трост (1,90 м в 2015 году), россиянка Александра Шамсутдинова (1,89 м - 2009) и испанка Рут Бетиа (1,87 м - 2001).

В интервью Svenska yle Куличенко заявила, что столкнулась с потоком ненависти из России, после смены гражданства. "Я получила столько ненависти за это. Не думаю, что люди могут даже представить, сколько ненависти было, когда смена гражданства была подтверждена", - сказала спортсменка.

Эта золотая медаль стала первой в истории Кипра на чемпионатах Европы в возрастной категории до 23 лет.

Куличенко перешла в сборную Кипра в 2021 году. Она является серебряной призёркой юниорского первенства России 2021 года.