Фото ⟩ Женская сборная Латвии по футболу сыграла вничью с Азербайджаном

В конце первого тайма соперник повел в счете, но в начале второго тайма латвийские футболистки сравняли счет.

На 48-й минуте первый гол сборной Латвии забила Карлина Миксоне, которая после подачи углового, головой направила мяч в ворота Азербайджана. В оставшееся время обе команды больше не смогли забить ни одного гола.

Напомним, что первый матч между командами также завершился вничью - 1:1.

В мировом рейтинге сборная Азербайджана находится на 79-м месте, а Латвия на 119-й позиции.

Этими играми сборная Латвии готовится к новому турниру Лиги наций УЕФА в группе С, который начнется для латвийской команды в конце сентября домашней игрой против Мальты и выездной игрой в Андорре. Еще одним соперником в этой группе станет Молдова.

Главным тренером сборной является Роман Квачов.