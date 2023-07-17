Фото ⟩ Женская сборная Латвии по футболу сыграла вничью с Азербайджаном

В понедельник, 17 июля, женская сборная Латвии по футболу провела второй товарищеский матч с командой Азербайджана, и завершила его вничью со счетом 1:1 (0:1).
В конце первого тайма соперник повел в счете, но в начале второго тайма латвийские футболистки сравняли счет.
На 48-й минуте первый гол сборной Латвии забила Карлина Миксоне, которая после подачи углового, головой направила мяч в ворота Азербайджана. В оставшееся время обе команды больше не смогли забить ни одного гола.
Напомним, что первый матч между командами также завершился вничью - 1:1.
В мировом рейтинге сборная Азербайджана находится на 79-м месте, а Латвия на 119-й позиции.
Этими играми сборная Латвии готовится к новому турниру Лиги наций УЕФА в группе С, который начнется для латвийской команды в конце сентября домашней игрой против Мальты и выездной игрой в Андорре. Еще одним соперником в этой группе станет Молдова.
Главным тренером сборной является Роман Квачов.
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