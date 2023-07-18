Каким может быть следующий контракт Артура Шилова?

22-летний Артур Шилов был одним из героев сборной Латвии на последнем чемпионате мира, заработав первую награду в истории сборной по хоккею.

Ванкуверский клуб "Кэнакс" также публично высказался о выступлении Шилова на турнире.

В настоящее время контракт Шилова предусматривает, что его зарплата в НХЛ составляет 775 тысяч долларов США за сезон, тогда как ставка АХЛ (Американская хоккейная лига) исчисляется от 70 тысяч долларов США за сезон. На данный момент ясно, что Тэтчер Демко по-прежнему сохранит за собой роль первого вратаря, а вот место второго вратаря открыто для конкуренции.

Дайал отмечает, что следующий контракт Шилова будет зависеть от того, удастся ли ему выкроить роль номер два после Демко.

"Если "Кэнакс" оценят потенциал Шилова, он может получить четырехлетний контракт со средней стоимостью в два миллиона евро за сезон. Такой контракт "Каролина" дала своему будущему голкиперу Петру Кочеткову, который в прошлом году провел в НХЛ 24 матча. Не знаю, каким будет выступление Шилова в НХЛ, поэтому пока достаточно консервативный прогноз", - пишет Дайал.

В прошлом сезоне Артур Шилов провел за "Кэнакс" пять матчей, в среднем отражая 90,8% бросков соперника и пропустив 2,75 шаб.