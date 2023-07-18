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Видео ⟩ После поражения в финале Джокович получил штраф

rus.tvnet.lv
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Фото: AFP / Scanpix

Экс-лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новак Джокович получил штраф за свои действия в финальном матче Уимблдона.

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович в финале Уимблдона со счетом 6-1, 6-7 (6:8), 1-6, 6-3, 4-6 признал превосходство Карлоса Алькараса, нынешней ракетки номер один в мужском теннисе.

В финальном сете 36-летний Джокович потерял самообладание и ударил ракеткой о штангу с сеткой.

В этом же матче Джокович получил предупреждение за задержку во втором сете, когда долго не исполнял свою подачу.

Теперь стало известно, что ATP оштрафовала легендарного теннисиста на 8 тысяч долларов США (7110 евро).

Такой же штраф за несдержанность на Уимблдонском чемпионате получила российская теннисистка Мирра Андреева.

Однако этот штраф меркнет по сравнению с призовыми Джоковича, ведь за второе место на Уимблдоне сербский теннисист получит 1,39 миллиона евро.

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