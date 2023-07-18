Насильно призванный в армию российский вратарь Федотов впервые рассказал о произошедшем

Летом прошлого года Федотов готовился к переходу в клуб НХЛ "Филадельфия Флайерз", который выбрал его на драфте 2015-го года. Вместо этого он был арестован в Санкт-Петербурге, когда выходил из тренажерного зала.

Федотов, который на Олимпиаде 2021 года помог России завоевать серебряные медали, в принудительном порядке был призван в армию. С тех пор в публичном пространстве информация о нем не звучала.

Теперь голкипер наконец выступил с комментариями по поводу произошедшего. В разговоре со СМИ он на вопросы о причастности ЦСКА к его аресту и возможности избежать службы ответил уклончиво.

"Все равно, чья вина. Я отслужил год и в свободное время пытался заниматься хоккеем. Мы идем дальше. Нет смысла это сейчас обсуждать", - сказал Федотов.

Задали ему вопрос и о времени, проведенном в армии. Хоккеист указал, что во время службы считал дни.

"Что может испытывать человек, который играл в хоккей, а потом оказался на плацу, марширующим? Да ничего. Считаешь день за днем, как принято в армии, зачеркиваешь дни в календаре, просто ждешь. Никаких эмоций. Надеешься, что когда это закончится, ты выйдешь из ситуации с высоко поднятой головой", - сказал он.

Права на Федотова в НХЛ по-прежнему принадлежат "Филадельфии", однако маловероятно, что он получит возможность уехать за океан. Как минимум, в следующем сезоне он продолжит карьеру в ЦСКА. Он раскрыл, что во время службы мог поддерживать контакт только с родственниками, поэтому коммуникации с "Флайерз" не было.