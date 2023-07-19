Боксёрша, показавшая грудь после победы. Кто она?

До объявления победителя было видно, что девушка нервничала. Однако когда был оглашен результат, Хемсли решила прямо на ринге продемонстрировать зрителям свою грудь.

Даниэлла родилась в Бирмингеме в 2000 году. 15 октября ей исполнится 23 года.

В 12 лет её мама и папа развелись, а девочка на фоне стресса из-за расставания родителей подпортила здоровье и сильно набрала вес. В 15 лет она весила почти 100 кг, но в 18 она начала бегать, ходить в спортивный зал и увлеклась бодибилдингом. Решение исправить фигуру определило ее жизнь: сейчас она работает фитнес-инструктором.

Прославилась Даниэлла благодаря соцсетям - у неё 132 тысячи подписчиков в Instagram, а в Тиктоке - в два раза больше при пяти миллионах лайков. Есть у британки и аккаунт в OnlyFans: там девушка публикует эротические фотографии.

В начале этого года Даниэлла подписала контракт с промоушеном King Pyn Boxing. Первый бой она проиграла, а во втором победила польку Александру Даниэлку по итогам пяти двухминутных раундов.

Благодаря необычному перформансу после победы есть ощущение, что третий бой Даниэллы теперь посмотрит очень много зрителей.