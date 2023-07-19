Боксёрша, показавшая грудь после победы. Кто она?

Одно из главных спортивных видео прошлой недели - это реакция Даниэллы Хэмсли после победы над Александрой Даниэлкой в боксёрском турнире Kingpyn High Stakes. Британка была настолько вне себя от радости, что оголила грудь. Рассказываем, кто она вообще такая.
До объявления победителя было видно, что девушка нервничала. Однако когда был оглашен результат, Хемсли решила прямо на ринге продемонстрировать зрителям свою грудь.
Даниэлла родилась в Бирмингеме в 2000 году. 15 октября ей исполнится 23 года.
В 12 лет её мама и папа развелись, а девочка на фоне стресса из-за расставания родителей подпортила здоровье и сильно набрала вес. В 15 лет она весила почти 100 кг, но в 18 она начала бегать, ходить в спортивный зал и увлеклась бодибилдингом. Решение исправить фигуру определило ее жизнь: сейчас она работает фитнес-инструктором.
Прославилась Даниэлла благодаря соцсетям - у неё 132 тысячи подписчиков в Instagram, а в Тиктоке - в два раза больше при пяти миллионах лайков. Есть у британки и аккаунт в OnlyFans: там девушка публикует эротические фотографии.
В начале этого года Даниэлла подписала контракт с промоушеном King Pyn Boxing. Первый бой она проиграла, а во втором победила польку Александру Даниэлку по итогам пяти двухминутных раундов.
Благодаря необычному перформансу после победы есть ощущение, что третий бой Даниэллы теперь посмотрит очень много зрителей.
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