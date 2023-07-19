Фактомат ⟩ Как Путин много раз лгал о кассетных боеприпасах

В этом месяце США объявили о своем намерении впервые отправить Украине кассетные боеприпасы, тем самым продолжая поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Президент России Владимир Путин уже несколько раз комментировал этот вопрос и несколько раз распространял ложь.
7 июля США объявили, что впервые поставят в Украину кассетные боеприпасы.
Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент Джо Байден одобрил это решение, назвав его "правильным". Он сказал, что необходимость помочь Украине перевешивает риск, связанный с кассетными боеприпасами.
Киев "дал письменные заверения, что будет использовать его очень осторожно, чтобы свести к минимуму любой риск для гражданского населения", - сказал Салливан.
Украина подтвердила получение кассетных боеприпасов из США спустя неделю - 14 июля. То, что Украина получила кассетные боеприпасы, подтвердил и Пентагон.
Комментируя решение США, президент России Путин заявил, что Кремль "оставляет за собой право" тоже применить кассетные боеприпасы в Украине.
Путин также заявил, что Россия пока не применяла такие боеприпасы в Украине. Но это ложь.
В программе "Москва. Кремль. Путин" он сказал: "Хочу сказать, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия".
Как отмечает российское независимое издание "Агентство", комментарии Путина пропагандистскому "журналисту" Павлу Зарубину длились чуть больше минуты, в течение которых он сделал два ложных утверждения о кассетных боеприпасах.
Еще 25 февраля 2022 года международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, об ударе российской баллистической ракеты 9M79, выпущенной комплексом "Точка-У" по больнице в Угледаре. По данным организации, ракеты была оборудована боеголовкой начиненной кассетными боеприпасами. В результате этого удара погибли четверо мирных жителей Украины и шестеро получили ранения.
Проект журналистских расследований Bellingcat уже зафиксировал несколько случаев применения Россией кассетных боеприпасов в феврале прошлого года.
Ракетный обстрел вокзала в Краматорске 8 апреля 2022 года кассетными боеприпасами вызвал большой резонанс в обществе. В результате этого удара было убито 58 мирных жителей Украины и еще около 100 ранено.
Помимо откровенной лжи о применении кассетных боеприпасов в Украине, сомнительно и заявление Путина о том, что Россия обладает достаточными запасами различных типов кассетных боеприпасов.
По данным российского независимого издания The Insider, в арсенале российской армии могут быть большие запасы свободно падающих бомб, начиненных кассетными боеприпасами, однако они применяются крайне редко из-за противодействия украинских средств ПВО.
Путин также сказал, что некоторое время назад администрация президента США дала оценку кассетным боеприпасам, назвав применение такого вида оружия - преступлением. Это тоже ложь.
На самом деле такой комментарий сделал не кто-либо из нынешних сотрудников Белого дома, а бывший пресс-секретарь администрации Джен Псаки.
Об этом она говорила в феврале 2022 года, отвечая на вопрос журналиста о применении Россией кассетных боеприпасов против мирного населения. Псаки тогда заявил, что если информация о применении кассетных боеприпасов окажется правдивой, это можно будет считать военным преступлением.
МИД России и российская пропаганда сейчас используют это заявление Псаки как "доказательство" двойных стандартов Белого дома в отношении возможного применения кассетных боеприпасов.
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