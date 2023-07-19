Фактомат ⟩ Как Путин много раз лгал о кассетных боеприпасах

7 июля США объявили, что впервые поставят в Украину кассетные боеприпасы.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент Джо Байден одобрил это решение, назвав его "правильным". Он сказал, что необходимость помочь Украине перевешивает риск, связанный с кассетными боеприпасами.

Киев "дал письменные заверения, что будет использовать его очень осторожно, чтобы свести к минимуму любой риск для гражданского населения", - сказал Салливан.

Украина подтвердила получение кассетных боеприпасов из США спустя неделю - 14 июля. То, что Украина получила кассетные боеприпасы, подтвердил и Пентагон.