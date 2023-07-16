Путин о поставках кассетных боеприпасов ВСУ и украинском контрнаступлении

Об украинском контрнаступлении

Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление идет неудачно.

"Все попытки противника прорвать нашу оборону - а это задача, в том числе и с использованием стратегических резервов - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет", - цитирует "Интерфакс" заявление Путина.

Он отмечает, что российские войска "ведут себя героически" и "забирают выгодные позиции".

Журналист Павел Зарубин спросил, какими Путин видит дальнейшие цели войны. Президент РФ заявил, что ответит на этот вопрос только за кадром - когда камеры будут выключены.

Украинские власти признают, что контрнаступление идет медленнее, чем планировалось. Указывая, что начать его пришлось позднее из-за ожидания поставки вооружений от западных союзников, пишет "Медуза".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наступление замедляют также минные поля - по его словам, россияне заминировали около 200 тысяч квадратных километров украинской территории.

При этом власти Украины подчеркивают, что не сомневаются в успехе контрнаступления.

The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников писала, что после первого удара, в результате которого ВСУ понесли значительные потери, украинские военные замедлили наступление, чтобы оценить обстановку. Затем они изменили тактику, что помогло снизить потери.

Путин в интервью заявил, что российская сторона собирается изучать оружие, захваченное в Украине. По словам президента РФ, у России есть своя эффективная военная техника.

"Но и противник производит современную технику. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - заявил он.