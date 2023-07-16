Путин о поставках кассетных боеприпасов ВСУ и украинском контрнаступлении

Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" прокомментировал военные действия в Украине, пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Об использовании кассетных боеприпасов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска могут применять кассетные боеприпасы, если их используют ВСУ.
"В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов", - сказал Путин в интервью.
"До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали", - добавил он.
"Но, конечно, если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - заявил он.
Он также предположил, что западные союзники решили поставлять украинским войскам кассетные боеприпасы, так как у них дефицит боеприпасов.
По его словам, администрация США сама называла использование кассетных боеприпасов преступлением. "Вот, я думаю, к этому и надо так относиться", - сказал президент РФ.
Как пишет "Агентство", преступлением в феврале 2022 года называла применение кассетных боеприпасов Джен Псаки, занимавшая в тот момент пост пресс-секретаря Белого дома. Псаки говорила об использовании таких боеприпасов Россией и против мирного населения.
Об украинском контрнаступлении
Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление идет неудачно.
"Все попытки противника прорвать нашу оборону - а это задача, в том числе и с использованием стратегических резервов - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет", - цитирует "Интерфакс" заявление Путина.
Он отмечает, что российские войска "ведут себя героически" и "забирают выгодные позиции".
Журналист Павел Зарубин спросил, какими Путин видит дальнейшие цели войны. Президент РФ заявил, что ответит на этот вопрос только за кадром - когда камеры будут выключены.
Украинские власти признают, что контрнаступление идет медленнее, чем планировалось. Указывая, что начать его пришлось позднее из-за ожидания поставки вооружений от западных союзников, пишет "Медуза".
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наступление замедляют также минные поля - по его словам, россияне заминировали около 200 тысяч квадратных километров украинской территории.
При этом власти Украины подчеркивают, что не сомневаются в успехе контрнаступления.
The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников писала, что после первого удара, в результате которого ВСУ понесли значительные потери, украинские военные замедлили наступление, чтобы оценить обстановку. Затем они изменили тактику, что помогло снизить потери.
Путин в интервью заявил, что российская сторона собирается изучать оружие, захваченное в Украине. По словам президента РФ, у России есть своя эффективная военная техника.
"Но и противник производит современную технику. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, - ну почему нет?" - заявил он.
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