Россия пригрозила кораблям, следующим в Украину

В нем также указано, что страна, под флагом которой следует корабль, будет считаться вовлеченной в войну на стороне Украины.

"Временно опасным для судоходства объявлен ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны России.

В нем говорится, что эти меры принимаются в связи с тем, что больше не действует соглашение, разрешавшее экспорт украинского зерна через Черное море ("зерновая сделка").

Как сообщалось, на этой неделе Россия в одностороннем порядке вышла из этого соглашения.