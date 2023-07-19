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Россия пригрозила кораблям, следующим в Украину

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Корабль TQ Samsunhe под турецким флагом - последнее зерновое судно, покинувшее украинский порт с момента выхода России из Соглашения о зерновом коридоре
Корабль TQ Samsunhe под турецким флагом - последнее зерновое судно, покинувшее украинский порт с момента выхода России из Соглашения о зерновом коридоре Фото: SEDAT SUNA/EPA

С четверга, 20 июля, Россия будет рассматривать суда в Черном море, следующие в Украину, как потенциальные перевозчики военных грузов, сообщило в среду Минобороны России.

В нем также указано, что страна, под флагом которой следует корабль, будет считаться вовлеченной в войну на стороне Украины.

"Временно опасным для судоходства объявлен ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны России.

В нем говорится, что эти меры принимаются в связи с тем, что больше не действует соглашение, разрешавшее экспорт украинского зерна через Черное море ("зерновая сделка").

Как сообщалось, на этой неделе Россия в одностороннем порядке вышла из этого соглашения.

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