Россия пригрозила кораблям, следующим в Украину

С четверга, 20 июля, Россия будет рассматривать суда в Черном море, следующие в Украину, как потенциальные перевозчики военных грузов, сообщило в среду Минобороны России.
В нем также указано, что страна, под флагом которой следует корабль, будет считаться вовлеченной в войну на стороне Украины.
"Временно опасным для судоходства объявлен ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны России.
В нем говорится, что эти меры принимаются в связи с тем, что больше не действует соглашение, разрешавшее экспорт украинского зерна через Черное море ("зерновая сделка").
Как сообщалось, на этой неделе Россия в одностороннем порядке вышла из этого соглашения.
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