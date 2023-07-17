Что означает выход России из "зерновой сделки"

Россия тоже выиграла от "зерновой сделки" и меморандума с ООН, получив исключения из западных санкций для своего аграрного сектора, хотя и не во всем.

Какие последствия прекращения "зерновой сделки"

Россия уже приостанавливала один раз на несколько дней зерновую сделку поздней осенью 2022 года, обвинив Украину в использовании транспортного коридора для запуска морских дронов по аннексированному Крыму. Сделка возобновилась после того, как Москва якобы получила от Киева заверения, что это не повторится.

В свою очередь Украина обвиняет Россию в намеренном затягивании процедуры оформления грузов в центре в Стамбуле, что уже привело к резкому сокращению потока. Украинские обозреватели считают, что Россия сейчас может позволить себе выход из сделки, в том числе и потому, что заканчивает строительство своего аммиакопровода в порт Тамань и развивает новые маршруты экспорта своего зерна, в том числе через Иран.

Украина тоже развивает альтернативные маршруты - по Дунаю и по суше, но они не могут полностью компенсировать морской путь. Это связано с ограниченными транспортными возможностями в Евросоюзе, в частности, железной дороги. Украинские источники оценивают годовую пропускную способность ЕС в 12 миллионов тонн в год, а Украина готова отгружать до семи миллионов тонн в месяц.