Познать себя через танцы: Young Folks LV проводит благотворительный мастер-класс для сбора помощи в Украину

*Все вырученные средства пойдут на помощь военным 131 батальона Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в приобретении средств медицинской помощи и амуниции.

Мастер-класс подойдет для людей любого уровня подготовки. Так как танцевально - двигательная практика - это не столько о танце и хореографии, сколько о жизни, о телесности, о слушании себя, своего партнера и пространства вокруг. Прежде всего это про исследование возможностей своего тела, привычек двигаться и мыслить в определенном паттерне.

Тело - это наш инструмент проявления, а движение и танец - один из способов отследить, увидеть свои чувства, мысли и прожить их в движении тела.

В программе:

знакомство со своей телесностью;

работа в паре и группах;

танцевально - двигательные структуры;

инструменты импровизации;

игровые структуры.

"Я приглашаю вас на встречу в безопасном, творческом пространстве, где можно встретиться с самим собой и прочувствовать какие рамки мешают проявляться, что ограничивает ваше движение и оттанцевать свои страхи и сомнения через творческий поток.

Мы будем исследовать себя в движении и учиться позволению себе двигаться, как мы хотим, узнаём свои паттерны, создадим новые нейронные связи и закрепим их телесным опытом. Мы будем кружиться в своём собственном танце и ритме", - отметила Ира Кифа, ведущая мастер-класса, перформер, хореограф и режиссер. Ира имеет большой опыт работы с детьми и взрослыми в области телесности, физического театра и драмы.

Регистрация - по этой ссылке.

*Young Folks LV - это образовательная среда для молодежи и их семьи, где можно найти себе друзей и кружки по интересам, стать лидером, реализовать свой проект и проводить полезно свободное время. Также с начала полномасштабного вторжения организация помогает транзитным беженцам и занимается благотворительным пунктом по выдаче зимней одежды для беженцев.