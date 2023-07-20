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Познать себя через танцы: Young Folks LV проводит благотворительный мастер-класс для сбора помощи в Украину

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Фото: Пресс-фото

Young Folks LV приглашает на благотворительный мастер-класс танцевальных практик, основанных на техниках contemporary. Занятие пройдет 23 июля в 17:00 на Satekles iela 2C (327 зал) по предварительной регистрации в форме. Минимальный благотворительный взнос - 10€.

*Все вырученные средства пойдут на помощь военным 131 батальона Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в приобретении средств медицинской помощи и амуниции.

Мастер-класс подойдет для людей любого уровня подготовки. Так как танцевально - двигательная практика - это не столько о танце и хореографии, сколько о жизни, о телесности, о слушании себя, своего партнера и пространства вокруг. Прежде всего это про исследование возможностей своего тела, привычек двигаться и мыслить в определенном паттерне.

Тело - это наш инструмент проявления, а движение и танец - один из способов отследить, увидеть свои чувства, мысли и прожить их в движении тела.

В программе:

  • знакомство со своей телесностью;
  • работа в паре и группах;
  • танцевально - двигательные структуры;
  • инструменты импровизации;
  • игровые структуры.

"Я приглашаю вас на встречу в безопасном, творческом пространстве, где можно встретиться с самим собой и прочувствовать какие рамки мешают проявляться, что ограничивает ваше движение и оттанцевать свои страхи и сомнения через творческий поток.

Мы будем исследовать себя в движении и учиться позволению себе двигаться, как мы хотим, узнаём свои паттерны, создадим новые нейронные связи и закрепим их телесным опытом. Мы будем кружиться в своём собственном танце и ритме", - отметила Ира Кифа, ведущая мастер-класса, перформер, хореограф и режиссер. Ира имеет большой опыт работы с детьми и взрослыми в области телесности, физического театра и драмы.

Регистрация - по этой ссылке.

*Young Folks LV - это образовательная среда для молодежи и их семьи, где можно найти себе друзей и кружки по интересам, стать лидером, реализовать свой проект и проводить полезно свободное время. Также с начала полномасштабного вторжения организация помогает транзитным беженцам и занимается благотворительным пунктом по выдаче зимней одежды для беженцев.

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