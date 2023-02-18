Учиться в радость, получить опыт для CV и объездить полмира: рассказываем о Young Folks LV

Лидеры клубов рассказали, что цены на курсы разнятся - все зависит от того, какую стоимость называет преподаватель. Так, например, курсы корейского по субботам обойдутся в 10 евро за час, а по окончании вы получите сертификат о прохождении.

На фото слева - основатель Young Folks LV Александр Морозов. В 2012 году Александр Морозов начал организовывать досуг для своего брата и его 14-15-летних друзей. Спустя время это занятие переросло в нечто более масштабное - молодежную организацию Young Folks LV. На сегодняшний день в ней более 400 участников (12-25 лет), около 200 детей (7-11 лет) и более 5000 подписчиков (родители и друзья), говорится на сайте сообщества Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Путешествия, опыт, знания и ERASMUS+

Маша, отвечая на вопрос, что дает членство в организации, рассказывает: "Эмоции. Друзей как в Young Folks LV ты больше не найдешь нигде! Вы сходитесь на почве одинаковых интересов, что очень важно. Тут также атмосфера: заходишь, и тебе все говорят "привет" - неважно, знаешь ты кого-то или нет. Сразу на "ты", сразу все классно, сразу все открыто. И очень многие уходят отсюда друзьями".

В свою очередь Артем, который хочет в будущем связать свою жизнь с бизнесом, говорит: "Young Folks LV открыл для меня отличную возможность для развития моих навыков менеджмента и управления группой. Это очень важно для меня, ведь я также планирую обучаться и развиваться в этом направлении в будущем".

Фото: Jānis Škapars/RUS TVNET

Так, помимо курсов и клубов по интересам в Young Folks LV можно приобрести опыт и знания, которые пригодятся для CV и при поступлении в университет. Например, опыт волонтерства - нередко обязательный пункт для поступления в зарубежный университет (все о волонтерстве сообщества - здесь).