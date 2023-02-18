Маша, Ника и Артем - подростки с разными увлечениями: писательство, Южная Корея, организация мероприятий. Каждый из них не просто несет свои знания в мир, но и смог монетизировать свои интересы - в молодежном сообществе Young Folks LV.
Учиться в радость, получить опыт для CV и объездить полмира: рассказываем о Young Folks LV
Young Folks LV довольны известны - это самостоятельная организация, и она давно "шумит" в соцсетях, занимается активностями и волонтерством, работает с молодежью и называет своей основной движущей силой структуры. Но не каждый знает о всех предоставляемых сообществом возможностях. RUS TVNET побывал в гостях у организации, посмотрел, как все устроено изнутри, а также познакомился с некоторыми ее участниками.
Чем заняться в Young Folks LV?
В Риге на улице Сколас, 27-11, проходят встречи различных клубов по интересам. Тут редко бывает пусто, а место прямо заряжено энергией и позитивом. Здесь вы найдете клубы любителей аниме, кино, игры в "Мафию" и "настолки" и другие, не менее интересные. За каждым клубом стоит лидер - преподаватель и организатор встреч.
17-летняя Маша уже почти год как участник организации, чуть меньше - лидер подросткового клуба: "Мои основные обязанности - поддержка инициатив ребят и помощь в реализации. Также как лидер я сопровождаю ребят в разных походах и поездках. В поездке главной задачей является познакомить ребят и помочь им влиться и почувствовать себя комфортно". По словам Маши, большинство лидеров редко сразу же приходят именно в этот статус. Сначала нужно проявить себя, и только потом с потенциальным лидером будет заключен договор (все происходит на официальной основе - с рабочим договором). Так, лидерами нередко становятся прежние участники клубов.
Среди тех, кто практически сразу же стал лидером - 16-летние Ника и Артем.
"Изначально отношение было как к секте какой-то", - шутит Артем, лидер клуба сторителлинга. Но очень быстро сомнения сошли на нет, и он "почти сразу влился в коллектив и быстро стал полноценным участником комьюнити". Сейчас в его клубе работает несколько направлений: писательство, поэзия, журналистика, кино, хоррор.
В свою очередь, Ника уже давно интересуется Южной Кореей, а также свободно владеет корейским, что и помогло ей стать лидером корейского клуба. Она рассказывает:
"У нас веселая атмосфера, где мы делимся друг с другом k-pop-новинками, обсуждаем дорамы - все что можно". Сейчас клуб очень гордится тем, что работает над проектом, суть которого - корейский сериал по всем стереотипам Кореи. "Мы распределили роли и каждому дали возможность помочь с организацией в зависимости от интересов и хобби".
Посещать любые клубы в неограниченном количестве может каждый за ежемесячный членский взнос - 15 евро. Администратор Young Folks LV, 19-летняя Яна, подчеркивает: "Объективно - это немного. Сейчас одно занятие стоит 15 евро, а у нас целый месяц более 10-15 мероприятий в неделю!". Итого в месяц получается свыше 50 мероприятий. Взнос нужен, чтобы оплачивать, например, аренду помещений, чай, печенье и вещи первой необходимости. С марта стоимость будет составлять 20 евро.
За отдельную, но вполне доступную плату в Young Folks LV проводятся курсы. Например, языковые - и не только стандартные латышский и английский. С октября Ника, помимо клуба, стала вести и трехмесячные курсы корейского языка.
Лидеры клубов рассказали, что цены на курсы разнятся - все зависит от того, какую стоимость называет преподаватель. Так, например, курсы корейского по субботам обойдутся в 10 евро за час, а по окончании вы получите сертификат о прохождении.
Путешествия, опыт, знания и ERASMUS+
Маша, отвечая на вопрос, что дает членство в организации, рассказывает: "Эмоции. Друзей как в Young Folks LV ты больше не найдешь нигде! Вы сходитесь на почве одинаковых интересов, что очень важно. Тут также атмосфера: заходишь, и тебе все говорят "привет" - неважно, знаешь ты кого-то или нет. Сразу на "ты", сразу все классно, сразу все открыто. И очень многие уходят отсюда друзьями".
В свою очередь Артем, который хочет в будущем связать свою жизнь с бизнесом, говорит: "Young Folks LV открыл для меня отличную возможность для развития моих навыков менеджмента и управления группой. Это очень важно для меня, ведь я также планирую обучаться и развиваться в этом направлении в будущем".
Так, помимо курсов и клубов по интересам в Young Folks LV можно приобрести опыт и знания, которые пригодятся для CV и при поступлении в университет. Например, опыт волонтерства - нередко обязательный пункт для поступления в зарубежный университет (все о волонтерстве сообщества - здесь).
А можно уже начать путешествовать с подросткового возраста. Маша - будущий проджект-менеджер, который хочет менять мир, а именно чтобы в структурах и системах, направленных на молодежь, в первую очередь работала сама молодежь и прислушивались именно к ней. Так, ей еще нет и 18, а она уже вовсю занимается проектами программы обмена опытом Erasmus+ от лица Young Folks LV:
"Young Folks LV - это невероятная структура, которая дала мне возможность этой осенью: я была лидером своего личного проекта Erasmus+, который мне выделили из аккредитации. Это был проект в Грузии. Мы ездили туда с подростками, я - как лидер и человек, который воплощал этот проект и который будет потом писать отчеты, отчитываться за все потраченные средства.
И на самом деле это первый раз, в принципе, известный мне, когда подростку - мне на тот момент было 16 лет - дали управлять проектом.
Это как раз то, о чем я говорю: давайте пишите, проектами управляйте, а по факту ничего не дают делать". Считать количество подаваемых и курируемых Машей в Erasmus+ проектов мы не будем - их много.
Артем "не назвал бы себя особо активным "эрасмусцем", но был в двух проектах, а весной планируется третий.
"Но даже этого хватило, чтобы максимально привлечь внимание школ, в которые я собираюсь поступать, в которые я подавал документы",
- рассказывает парень.
Ника, которая планирует связать свою жизнь и карьеру с Южной Кореей, уже участвовала в разных проектах, а сейчас пишет свой и является менеджером Erasmus+. Естественно, это огромный бонус для поступления.
Участниками Young Folks LV могут стать только дети и подростки? Нет!
Важный вывод, сделанный за встречу: двери этого места открыты для всех, кто открыт и молод в первую очередь душой! И пусть человека постарше, который хочет посетить курсы и/или стать членом какого-либо клуба, а может, и создать свой, не пугает слово Young в названии организации. Артем поясняет: "Не выставляются никакие возрастные ограничения. Основная аудитория клубов - от 12 до 25 лет. В теории может хоть 60-летняя бабушка прийти - мы ей не запретим и даже, наоборот, с интересом воспримем такой опыт!".
Ника добавляет:
"У меня на корейских курсах сидит 38-летняя женщина, а с ней рядом 12-летняя девочка".
Кроме того, из-за большого интереса в сообществе, например, появился и родительский клуб. А в Erasmus+ можно участвовать без возрастных ограничений, и для этого не нужно быть студентом университета.
Каждую неделю Young Folks LV выпускает список мероприятий - его отправляют напрямую участникам и их родителям.
Маша говорит: "На самом деле я скажу по своему опыту, что ворваться в структуру, где тебе кажется, что все уже 100 лет работают и знают друг друга, у них там уже свои порядки - безумно сложно. Безумно сложно решиться прийти. Но это реально того стоит! Здесь не было еще ни одного человека, которого бы не приняли, когда он захотел прийти".
Галерея: Центр Young Folks LV на Сколас, 27
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