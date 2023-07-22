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Фото ⟩ "Минкевич": ленивый кот встречает президента в Краславе

rus.tvnet.lv
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Edgars Rinkēvičs/"Twitter"

Пользователей социальных сетей порадовала фотография, на которой президент Латвии Эдгар Ринкевич приветствует ленивого кота во время посещения крестьянского хозяйства Kurmīši в Краславском крае.

Встреча с котом была, пожалуй, одной из самых запоминающихся частей визита Ринкевича в Краславу.

Снимок президент разместил в своем профиле в Twitter, который сразу же получил множество положительных откликов. Один пользователь назвал фото "Минкевичем", за что получил много положительных реакций.

Надеемся, что скоро общество Латвии узнает, является ли президент любителем кошек или собак.

Уже сообщалось, что президент страны Эдгар Ринкевич в ходе своего первого регионального визита в Латгале встретился с руководством Краславской краевой думы, крестьянами Краславского края, предпринимателями и представителями сферы образования, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

"Краславский край занимает особое место в Латгале и на карте нашей страны. Это не только одна из старейших заселенных территорий в Латвии - здесь, у границ страны, бок о бок долго и мирно живут и развиваются люди разных национальностей и вероисповеданий. Особую радость и удовлетворение доставляют энергичные предприниматели и жители Краславского края", - сказал Ринкевич во время визита.

Галерея: Эдгар Ринкевич посетил Латгале

Ринкевич побывал на нескольких предприятиях Краславского края, а также в Краславском доме культуры встретился с жителями края и ответил на их вопросы.

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