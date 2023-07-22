Фото ⟩ "Минкевич": ленивый кот встречает президента в Краславе

Встреча с котом была, пожалуй, одной из самых запоминающихся частей визита Ринкевича в Краславу.

Снимок президент разместил в своем профиле в Twitter, который сразу же получил множество положительных откликов. Один пользователь назвал фото "Минкевичем", за что получил много положительных реакций.

Sasveicinoties ar vienu no saimniekiem Krāslavas novada zemnieku saimniecībā “Kurmīši” pic.twitter.com/zNEO71IoIQ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 21, 2023

Надеемся, что скоро общество Латвии узнает, является ли президент любителем кошек или собак.

Valsts prezidents @edgarsrinkevics : "Krāslavas novadam ir īpaša vieta Latgales un mūsu valsts kartē!"

🔗https://t.co/JCiOZ2MYWr pic.twitter.com/oSoEc5xgCx — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) July 21, 2023

Уже сообщалось, что президент страны Эдгар Ринкевич в ходе своего первого регионального визита в Латгале встретился с руководством Краславской краевой думы, крестьянами Краславского края, предпринимателями и представителями сферы образования, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

"Краславский край занимает особое место в Латгале и на карте нашей страны. Это не только одна из старейших заселенных территорий в Латвии - здесь, у границ страны, бок о бок долго и мирно живут и развиваются люди разных национальностей и вероисповеданий. Особую радость и удовлетворение доставляют энергичные предприниматели и жители Краславского края", - сказал Ринкевич во время визита.

Галерея: Эдгар Ринкевич посетил Латгале

Ринкевич побывал на нескольких предприятиях Краславского края, а также в Краславском доме культуры встретился с жителями края и ответил на их вопросы.