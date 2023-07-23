Фото ⟩ Из-за объявленного в Риге розыска заключенного во многих местах были пробки

Уже сообщалось, что Государственная полиция предприняла масштабные меры по розыску беглеца и объявила по всей стране "ловушки",

во время которых может быть ограничена повседневная деятельность других лиц, а также произведен обыск транспортных средств и предприняты другие действия для поиска сбежавшего преступника.

По наблюдениям агентства LETA, проверки автомобилей проходили как в Риге, так и в различных регионах Латвии. В основном проверяли автомобили, выезжающие из Риги. Из-за этого во многих местах были заметны задержки движения и образовались значительные пробки.

Тем временем Государственная полиция и министр внутренних дел Марис Кучинскис призывал жителей с пониманием отнестись к продолжающимся проверкам безопасности.

Галерея: Из Рижской центральной тюрьмы сбежал заключенный

Уже сообщалось, что в воскресенье, 23 июля, около 13:40 из Рижской центральной тюрьмы сбежал Марис Ковалев 1993 года рождения. Он был заключен в тюрьму за покушение на убийство, сообщила Государственная полиция. Позже его удалось задержать.