Фото ⟩ Сбежавший из Рижской центральной тюрьмы заключенный задержан: что известно

В воскресенье, 23 июля, около 13:40 из Рижской центральной тюрьмы сбежал Марис Ковалев 1993 года рождения. Он был заключен в тюрьму за покушение на убийство, сообщила Государственная полиция. Позже его удалось задержать в Риге, сообщили LETA в Управлении местами заключения.
Что случилось?
В воскресенье, 23 июля, около 13:40 из Рижской центральной тюрьмы сбежал Марис Ковалев 1993 года рождения.
При побеге преступник, предположительно, получил травмы, сообщили агентству LETA в Управлении местами заключения.
Факт побега был обнаружен охраной тюрьмы, которая немедленно сообщила об этом ответственным службам. Полиция начала масштабные поиски по всей стране.
Позже Управление сообщило о задержании преступника.
Пресс-секретарь министра внутренних дел Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс сообщил агентству LETA, что
беглеца задержали около 18:00 в Риге, в микрорайоне Саркандаугава, на улице Симану, 3а.
Поэтому в 18:10 поисковая операция "Ловушки" была остановлена во всех регионах Латвии.
Агентство LETA отметило, что дом, в котором был задержан Ковалев, находится на небольшой улочке Саркандаугавы. Через полтора часа никаких признаков предшествовавших напряженных событий там не осталось. Здание, в котором, возможно, произошло задержание, представляет собой относительно старый трехэтажный деревянный дом.
Министр внутренних дел Марис Кучинскис благодарит Государственную полицию за работу и оперативность в поимке сбежавшего, а Государственная полиция выражает благодарность всем, кто принимал участие в розыске, в том числе Управлению местами заключения, должностным лицам Рижской муниципальной полиции, СМИ, а также жителям, сообщившим о возможном местонахождении мужчины.
Галерея: Заключенный, сбежавший из Рижской центральной тюрьмы
Велись масштабные поиски
Государственная полиция предприняла масштабные меры по розыску преступника и объявила по всей стране "ловушки",
во время которых могла быть ограничена повседневная деятельность других лиц, а также произведен обыск транспортных средств и предприняты другие действия, необходимые для обнаружения сбежавшего заключенного.
Агентство LETA отметило, что в Риге на улице останавливали и проверяли автомобили.
По наблюдениям агентства LETA, проверки автомобилей проходили как в Риге, так и в различных регионах Латвии. В основном проверяли автомобили, выезжающие из Риги. Из-за этого во многих местах были заметны задержки движения и образовались значительные пробки.
Министерство юстиции сообщило агентству LETA, что поиски заключенного велись совместными усилиями сотрудников Государственной полиции и Управления местами заключения. В то же время по факту побега заключенного было возбуждено уголовное дело, а обстоятельства произошедшего будут подробно выяснены в ходе служебной проверки.
Министр внутренних дел Марис Кучинскис также был информирован о побеге заключенного. Как сообщил агентству LETA советник министра Андрей Вайварс, предпринимались соответствующие усилия для скорейшей поимки беглеца. Принимая во внимание оперативно-розыскные мероприятия, министр призывал общественность с пониманием отнестись к проводимым проверкам безопасности на улицах.
Как сообщил министр внутренних дел Латвийскому телевидению, информацию о беглеце была передана коллегам в Литве и Эстонии, которые также проверяли автомобили.
Последний громкий побег из Рижской центральной тюрьмы
По данным архива агентства LETA, за последние годы из Рижской центральной тюрьмы не сбежал ни один заключенный. Предыдущий самый громкий побег из Центральной тюрьмы произошел 9 августа 2006 года. На тот момент территорию тюрьмы успели покинуть четверо заключенных - Эрик Аткачев 1973 года рождения, Виктор Атаманов 1963 года рождения, Алексей Иванов 1979 года рождения и Ричард Правецс 1980 года рождения. Они получили срок за преступления разной тяжести: убийство, ограбление и кражи.
Все четверо были задержаны через несколько дней на литовско-польской границе и доставлены в Латвию, где снова оказались за решеткой. Как следует из материалов дела о побеге, рассмотренного в суде, в августе 2006 года четверка совершила побег из камеры, перепилив решетку как на балконе, так и в тюремной стене, затем направилась в сторону забора из колючей проволоки, где их заметил охранник, который догнал последнего из беглецов и попытался его задержать, но безуспешно. Перебравшись через забор, заключенные скрылись, забравшись на сторожевую башню, которая целый день пустовала из-за отсутствия персонала.
За стенами беглецов ждала арендованная машина, которую заключенные заказали по нелегальному телефону. За рулем автомобиля находился отец одного из заключенных - Иванова. Он довез преступников до границы, которую они незаконно пересекли, а затем доставил их в Каунас.
10 августа обвиняемых задержали на литовско-польской границе. По версии прокурора, они намеревались бежать в Германию, так как группировка Аткачева, которого несколько раз судили, имела тесные связи с этой страной. Он также считался организатором побега.
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