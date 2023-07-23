Фото ⟩ Сбежавший из Рижской центральной тюрьмы заключенный задержан: что известно

Последний громкий побег из Рижской центральной тюрьмы

По данным архива агентства LETA, за последние годы из Рижской центральной тюрьмы не сбежал ни один заключенный. Предыдущий самый громкий побег из Центральной тюрьмы произошел 9 августа 2006 года. На тот момент территорию тюрьмы успели покинуть четверо заключенных - Эрик Аткачев 1973 года рождения, Виктор Атаманов 1963 года рождения, Алексей Иванов 1979 года рождения и Ричард Правецс 1980 года рождения. Они получили срок за преступления разной тяжести: убийство, ограбление и кражи.

Все четверо были задержаны через несколько дней на литовско-польской границе и доставлены в Латвию, где снова оказались за решеткой. Как следует из материалов дела о побеге, рассмотренного в суде, в августе 2006 года четверка совершила побег из камеры, перепилив решетку как на балконе, так и в тюремной стене, затем направилась в сторону забора из колючей проволоки, где их заметил охранник, который догнал последнего из беглецов и попытался его задержать, но безуспешно. Перебравшись через забор, заключенные скрылись, забравшись на сторожевую башню, которая целый день пустовала из-за отсутствия персонала.

За стенами беглецов ждала арендованная машина, которую заключенные заказали по нелегальному телефону. За рулем автомобиля находился отец одного из заключенных - Иванова. Он довез преступников до границы, которую они незаконно пересекли, а затем доставил их в Каунас.

10 августа обвиняемых задержали на литовско-польской границе. По версии прокурора, они намеревались бежать в Германию, так как группировка Аткачева, которого несколько раз судили, имела тесные связи с этой страной. Он также считался организатором побега.