7 противников RFS не могут въехать в Латвию: всему виной паспорта

Семь представителей азербайджанской команды "Сабах", соперников латвийского футбольного клуба RFS во втором раунде квалификации Лиги конференций, не могут въехать в Латвию из-за российских паспортов и несоответствующих шенгенских виз, сообщает футбольный обозреватель Эдмунд Новицкис.
RFS проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций дома против "Сабаха" в среду.
Ответный матч запланирован на следующую неделю, а по сумме двух матчей победитель пройдет в следующий квалификационный раунд.
Перед поездкой в Латвию у азербайджанской команды возникли проблемы, так как семерых представителей клуба, включая главного тренера команды Мурада Мусаева, не пустили в Латвию из-за российских паспортов и несоответствующих шенгенских виз.
Азербайджанская команда готова обратиться в УЕФА с просьбой провести матч в другом месте.
В первом квалификационном раунде Лиги конференций RFS по сумме двух игр обыграл "Македонию" со общим счетом 5:1.
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