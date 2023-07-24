7 противников RFS не могут въехать в Латвию: всему виной паспорта

RFS проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций дома против "Сабаха" в среду.

Ответный матч запланирован на следующую неделю, а по сумме двух матчей победитель пройдет в следующий квалификационный раунд.

Перед поездкой в ​​Латвию у азербайджанской команды возникли проблемы, так как семерых представителей клуба, включая главного тренера команды Мурада Мусаева, не пустили в Латвию из-за российских паспортов и несоответствующих шенгенских виз.

Азербайджанская команда готова обратиться в УЕФА с просьбой провести матч в другом месте.

В первом квалификационном раунде Лиги конференций RFS по сумме двух игр обыграл "Македонию" со общим счетом 5:1.