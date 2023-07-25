Сброс неочищенных сточных вод в море возле Лиепаи остановлен

Утечка неочищенных сточных вод в море у Лиепаи остановлена, сообщила в интервью программе TV3 "900 секунд" руководитель управления Курземского региона Государственной службы окружающей среды (VVD) Эвита Шестакова.
Она рассказала, что вчера вечером служба получила сообщение от ООО Liepājas ūdens о том, что начата перекачка сточных вод на очистные сооружения.
На вопрос, как долго может оставаться в силе запрет на купание в море на побережье у Лиепаи, Шестакова ответила, что анализ проб воды еще продолжается и установленные ранее ограничения остаются в силе до тех пор, пока не будет обнародована другая информация.
По предварительным оценкам, более чем за сутки в море могло вытечь около 12 тысяч кубометров неочищенных сточных вод, однако эти данные еще будут уточняться.
На просьбу прокомментировать серьезность экологической аварии Шестакова ответила, что количество попавших в море неочищенных сточных вод нельзя назвать ни малым, ни большим, но привела пример для сравнения: в Риге во время сильных дождей за один раз в Даугаву попадает от 50 000 до 80 000 кубометров неочищенных сточных вод, что намного больше, чем во время аварии в Лиепае.
Представитель VVD, однако, подчеркнула, что сейчас очень важно разобраться, каковы были причины обрушения конструкции очистных сооружений, чтобы не допустить повторения подобной аварии в будущем.
Как сообщалось, в воскресенье вечером в Лиепае, Шкеде, обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате чего часть неочищенных сточных вод попала в море.
VVD подсчитает ущерб, причиненный окружающей среде в результате аварии на Лиепайской станции очистки, и оценит ответственность должностных лиц.
Лиепайское самоуправление подтверждает информацию
Минувшей ночью в Лиепае удалось остановить утечку сточных вод в море и восстановить работу очистных сооружений во временном режиме, сообщила начальник отдела по связям с общественностью и маркетингу Лиепайского самоуправления Зита Лаздане.
В настоящее время ситуация с проникновением сточных вод в море урегулирована, и они больше не вытекают из очистных сооружений, утверждают в муниципалитете.
Задействованы семь насосов, которые перекачивают сточные воды в обход разрушенной установки предварительной очистки, чтобы предотвратить попадание неочищенных сточных вод в море.
По словам Лаздане, с момента аварии сотрудники ООО Liepājas ūdens вместе со специалистами искали технические решения для восстановления обрушившейся конструкции. За это время было остановлено отведение сточных вод в поврежденный резервуар и очистные сооружения. Собранные сточные воды хранились в трубопроводах, напорных трубах и насосных станциях.
Представитель самоуправления рассказала, что сегодня продолжается работа по предотвращению последствий аварии, осуществляется техническая экспертиза обрушившейся стены и выяснение причин аварии совместно со специалистами Рижского технического университета. Также берутся пробы воды и отслеживаются изменения ее качества.
Информацию о том, что утечка неочищенных сточных вод в море у Лиепаи остановлена, сообщила сегодня утром в интервью программе TV3 "900 секунд" и руководитель управления Курземского региона Государственной службы окружающей среды Эвита Шестакова.
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