Сброс неочищенных сточных вод в море возле Лиепаи остановлен

Она рассказала, что вчера вечером служба получила сообщение от ООО Liepājas ūdens о том, что начата перекачка сточных вод на очистные сооружения.

На вопрос, как долго может оставаться в силе запрет на купание в море на побережье у Лиепаи, Шестакова ответила, что анализ проб воды еще продолжается и установленные ранее ограничения остаются в силе до тех пор, пока не будет обнародована другая информация.

По предварительным оценкам, более чем за сутки в море могло вытечь около 12 тысяч кубометров неочищенных сточных вод, однако эти данные еще будут уточняться.

На просьбу прокомментировать серьезность экологической аварии Шестакова ответила, что количество попавших в море неочищенных сточных вод нельзя назвать ни малым, ни большим, но привела пример для сравнения: в Риге во время сильных дождей за один раз в Даугаву попадает от 50 000 до 80 000 кубометров неочищенных сточных вод, что намного больше, чем во время аварии в Лиепае.