Инспекция здравоохранения запретила купаться на всех морских пляжах Лиепаи

В инспекции пояснили, что запрет и ограничения будут сохраняться до получения результатов лабораторных анализов на микробиологическое качество воды для купания.

Во вторник, 25 июля, инспекция возьмет на пляжах Лиепаи и Павилосты дополнительные пробы воды на проведение микробиологических анализов и сообщит о дальнейших мерах по очистке окружающей среды и обеспечению безопасности.

Инспекция здравоохранения ввела запрет и ограничение на купание после аварии на Лиепайской очистной станции сточных вод вечером 23 июля, после которой до сих пор не далось остановить проникновение неочищенных сточных вод в море.

Как сообщалось, в воскресенье вечером в Лиепае, Шкеде, обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате чего часть неочищенных сточных вод попала в море.