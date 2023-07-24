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Инспекция здравоохранения запретила купаться на всех морских пляжах Лиепаи

rus.tvnet.lv/LETA
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Море у Лиепаи
Море у Лиепаи Фото: Ivars Soikāns/LETA

Инспекция здравоохранения запретила купаться на всех морских пляжах Лиепаи и советует не купаться вдоль всего побережья Курземе, вплоть до Павилосты.

В инспекции пояснили, что запрет и ограничения будут сохраняться до получения результатов лабораторных анализов на микробиологическое качество воды для купания.

Во вторник, 25 июля, инспекция возьмет на пляжах Лиепаи и Павилосты дополнительные пробы воды на проведение микробиологических анализов и сообщит о дальнейших мерах по очистке окружающей среды и обеспечению безопасности.

Инспекция здравоохранения ввела запрет и ограничение на купание после аварии на Лиепайской очистной станции сточных вод вечером 23 июля, после которой до сих пор не далось остановить проникновение неочищенных сточных вод в море.

Как сообщалось, в воскресенье вечером в Лиепае, Шкеде, обрушилась стена резервуара предварительной очистки очистных сооружений, в результате чего часть неочищенных сточных вод попала в море.

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