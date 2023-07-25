В плане школьной реформы, который Министерство образования и науки (МОН) передало на оценку социальным партнерам, предложена новая модель финансирования школ "Программа в школе", говорится в проекте доклада, имеющемся в распоряжении агентства LETA.
МОН предлагает изменить модель финансирования школ и ввести критерий количества учеников с 7-го класса
В плане больше не фигурирует предложение о перенятии школьной сети государством от самоуправлений начиная с 7-го класса.
Вместо этого предлагается установить, что критерии количества учащихся в группе 7-12-х классов обязательны для всех самоуправлений,
а решение о реорганизации школьной сети принимается самоуправлением по согласованию с министерством, аналогично тому, как это происходит и в настоящее время.
МОН считает, что действующая модель финансирования образования "Школьник в самоуправлении" при наличии неэффективной школьной сети способствует раздробленности в нагрузке учителей, поэтому повышение самой низкой ставки заработной платы учителей не обеспечивает заметного увеличения заработной платы для всех, так как многие учителя работают с небольшой нагрузкой.
По данным министерства, в прошлом учебном году 64,8% учителей работали неполный рабочий день. Министерство также отмечает долю педагогов предпенсионного возраста, которая составляет 8% от общего числа педагогов.
"Предполагалось, что, приняв решение о более эффективной сети образовательных учреждений, самоуправление будет эффективнее использует выделяемые ему средства на выплату заработной платы педагогам, однако при сохранении неэффективной сети школ самоуправления продлевают ситуацию, когда заработная плата педагогов неконкурентоспособна, а граница между самоуправлениями и регионами в размере заработной платы педагогов растет", - говорится в проекте доклада.
МОН пришло к выводу, что в 39 сельских школах затраты на одного учащегося достигают 3500 евро, что эквивалентно стоимости частного обучения.
В качестве возможного решения министерство предлагает новую модель финансирования "Программа в школе", которая будет связана с оптимальной численностью класса, предусматривая примерно равный объем финансирования для схожих учебных заведений по всей стране.
"Целью новой модели финансирования является создание простой, прозрачной системы оплаты труда учителей и работников образовательного учреждения, а также движение к среднесрочной цели - чтобы брутто месячная заработная плата учителей достигла 2500 евро за ставку", - говорится в докладе.
Министерство рассчитало модель, предполагающую два размера классов - класс с 10-25 учащимися и класс с 26 и более учащимися. Количество учащихся в классе определяло бы количество учительских ставок по классам, например, в 1-х классах до 25 детей коэффициент будет равен 1, а в численно больших классах - 1,37, в 7-х классах меньшего размера коэффициент будет 1,45, а в более крупных - 1,67 и так далее.
Для того, чтобы дети с трудностями в обучении получали своевременную помощь на ранних этапах, новая модель предусматривает, что в 1-3-х классах в каждом классе с 10 и более учащимися должен быть обеспечен помощник учителя.
По количеству учащихся в образовательном учреждении планируется определить количество вспомогательного персонала - социальные педагоги, специальные педагоги, логопеды, психологи, а также количество административных ставок для обеспечения образовательного процесса.
Модель также предусматривает дополнительное финансирование каждой школы в размере 2% от общего фонда оплаты труда, которое должно быть направлено на обеспечение индивидуального подхода к учащимся и надбавки работникам.
Новую модель финансирования планируется внедрить с 1 сентября 2024 года. Это означает, что к 31 марта следующего года должна быть проведена оценка модели.
До 7 мая следующего года должны быть внесены необходимые и поправки или изданы новые правила Кабинета министров о порядке начисления и распределения дотаций из государственного бюджета на заработную плату педагогов муниципальных общеобразовательных и средних общеобразовательных учреждений, а также о порядке государственного финансирования программ начального и среднего образования, реализуемых частными образовательными учреждениями. Потребуются изменения и в правилах о заработной плате учителей.
В министерстве признают, что в сложившейся ситуации полностью реализовать новую модель финансирования не удастся из-за большого количества вакансий и возможностей госбюджета. Дополнительные расходы из государственного бюджета необходимы, но они должны быть вложены в упорядоченную систему, считают в МОН.
При новой модели остается в силе предложение МОН о количественных критериях классов в зависимости от группы классов и уровня урбанизации. Если образовательное учреждение не соответствует количественным критериям, необходимо будет оценить доступность - если школа необходима ради доступности, то реорганизована она не будет.
Согласно предложению МОН, во всех четырех группах классов в городах государственного значения и административных центрах должно быть не менее 120 учеников, или 40 учеников в одном классе.
В самоуправлениях вне административных центров в группах 1-3-х и 4-6-х классов минимальное количество учеников составит 30, или в среднем 10 учеников в классе, а в группах 7-9-х классов и 10-12-х классов - 60 учеников, или в среднем по 20 учеников в классе. С другой стороны, в приграничных и малонаселенных самоуправлениях не менее 30 учащихся, то есть до 9-го класса в классе должно быть в среднем десять детей, а в средней школе не менее 60 учащихся, или в среднем 20 учеников в классе.
В министерстве указали, что количественные критерии в группе 1-6-х классов будут носить рекомендательный характер, и самоуправления могут делать исключения. Количественные критерии в группе 7-12-х классов будут обязательны для всех самоуправлений. Самоуправления в приграничье смогут самостоятельно определять количественные критерии для группы 1-9-х классов, а для группы 10-12-х классов критерии будут обязательными независимо от расположения в приграничье.
В группе 1-6-х классов будет применяться принцип "Обучение ближе к месту жительства", т.е. время в пути до школы на организованном самоуправлением транспорте не может превышать 40 минут, а в группе 7-12-х классов расстояние между школами не может превышать 25 километров.
Планируется, что до 31 января следующего года самоуправления вместе с МОН, Министерством охраны среды и регионального развития и Министерством сообщения должны будут разработать эффективную карту школьной сети в самоуправлениях, а также согласовать варианты мобильности школьников и порядок взаиморасчетов между самоуправлениями.
МОН сообщает, что в ходе переговоров с самоуправлениями выявлена необходимость расширения образовательной инфраструктуры и строительства новых зданий школ преимущественно в Рижском регионе - в Адажи, Сигулде, Марупе, Кекаве.
С другой стороны, чтобы обеспечить возможность приема учащихся из реорганизованных школ в школах административных центров, в ряде краев, например, Смилтене, Цесисе, Мадоне, Саулкрасты и Бауске, необходимо расширить инфраструктуру за счет строительства пристроек к школам.
Затраты на строительство необходимых учебных заведений и пристроек к ним составят около 243 млн евро.
До 31 марта 2024 года также планируется усовершенствовать модель финансирования в дошкольном, специальном образовании, среднем профессиональном образовании, профобразовании и обучении по интересам.
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