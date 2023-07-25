МОН предлагает изменить модель финансирования школ и ввести критерий количества учеников с 7-го класса

Новую модель финансирования планируется внедрить с 1 сентября 2024 года. Это означает, что к 31 марта следующего года должна быть проведена оценка модели.

До 7 мая следующего года должны быть внесены необходимые и поправки или изданы новые правила Кабинета министров о порядке начисления и распределения дотаций из государственного бюджета на заработную плату педагогов муниципальных общеобразовательных и средних общеобразовательных учреждений, а также о порядке государственного финансирования программ начального и среднего образования, реализуемых частными образовательными учреждениями. Потребуются изменения и в правилах о заработной плате учителей.

В министерстве признают, что в сложившейся ситуации полностью реализовать новую модель финансирования не удастся из-за большого количества вакансий и возможностей госбюджета. Дополнительные расходы из государственного бюджета необходимы, но они должны быть вложены в упорядоченную систему, считают в МОН.

При новой модели остается в силе предложение МОН о количественных критериях классов в зависимости от группы классов и уровня урбанизации. Если образовательное учреждение не соответствует количественным критериям, необходимо будет оценить доступность - если школа необходима ради доступности, то реорганизована она не будет.

Согласно предложению МОН, во всех четырех группах классов в городах государственного значения и административных центрах должно быть не менее 120 учеников, или 40 учеников в одном классе.