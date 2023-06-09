Чакша: оптимизация школьной сети неизбежна

По оценке министра, Министерство образования и науки (МОН) во время ежегодных переговоров с Латвийским союзом самоуправлений (ЛСС) выступало с "очень открытой" позицией: целью МОН является не закрытие школ, а достижение по всей Латвии системы качественного, инклюзивного образования, основанного на единых критериях.

Чакша не отрицает важности регионального развития, но в то же время текущий объем инфраструктуры на 40% превышает количество детей, для которых инфраструктура была построена, поэтому школы являются "симптомом" несостоявшейся демографии.

По мнению министра образования, с учетом того, что единого решения по реформе школьной сети не существует, следует добиваться баланса, ведь качество образования не может зависеть, например, от того, что ребенок родился в регионе с низкой рождаемостью.

Чакша подтвердила, что переговоры с представителями самоуправлений будут продолжены, включая запланированное заседание Совета по региональному развитию, поскольку реформы неизбежны и необходима смелость для незамедлительного принятия решений.