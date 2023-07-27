Остин: украинские войска прорывают минные поля

Украина продолжает контрнаступление на оккупационные силы России на юго-востоке страны, и в настоящее время ВСУ прорывают минные поля, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Министр не стал комментировать состояние контрнаступления или конкретные детали с поля боя, но отметил, что Украина "бережет силы и технику"», поскольку ее войска прорывают минные поля и преодолевают другие препятствия.
"Им до сих пор доступны разные варианты, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление", - заявил министр на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее.
После почти двух месяцев медленного прогресса Украина развернула новые подразделения для контрнаступления на юго-востоке, сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц США.
Это признак того, что украинцы выявили слабые места в российских линиях обороны, которые можно использовать, отмечает телеканал.
"Украина хорошо подготовлена и обучена, чтобы добиться успеха, и, как вы слышали от меня на прошлой неделе, они упорно сражаются, работают над преодолением минных полей и других препятствий, но у них еще есть много вариантов", - сказал Остин.
Галерея: Украина, Бахмут. Июль 2023 г.
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