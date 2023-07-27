Остин: украинские войска прорывают минные поля

Министр не стал комментировать состояние контрнаступления или конкретные детали с поля боя, но отметил, что Украина "бережет силы и технику"», поскольку ее войска прорывают минные поля и преодолевают другие препятствия.

"Им до сих пор доступны разные варианты, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление", - заявил министр на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее.

После почти двух месяцев медленного прогресса Украина развернула новые подразделения для контрнаступления на юго-востоке, сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц США.

Это признак того, что украинцы выявили слабые места в российских линиях обороны, которые можно использовать, отмечает телеканал.

"Украина хорошо подготовлена ​​и обучена, чтобы добиться успеха, и, как вы слышали от меня на прошлой неделе, они упорно сражаются, работают над преодолением минных полей и других препятствий, но у них еще есть много вариантов", - сказал Остин.

Галерея: Украина, Бахмут. Июль 2023 г.