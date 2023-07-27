Украина изменила военную тактику

В ходе наступления ВСУ случались так называемые инциденты с огнем по своим, а усилия по наступлению переросли в спасательные операции, когда украинцев остановили минные поля, противотанковые ракеты и российские вертолеты Ка-52.

На данном этапе Украина потеряла пятую часть вооружений, предоставленных НАТО, пишет издание.

В результате Киев изменил свою тактику, что, как утверждают украинские командиры, позволило добиться ощутимых результатов на поле боя.

Вместо прямой атаки украинские военные перешли к массированному применению артиллерии. Украинская артиллерия превосходит российское оружие по дальности и точности.

Это позволяло обеспечить выдвижение передовых групп и добиться тактического успеха без больших потерь.

"Мы наносим удар по противнику, затем атакует наша пехота, - сказал Виктор, командир американской гаубичной батареи M777. - Мы готовим условия на месте атаки, чтобы наши войска понесли минимальные потери.

У Запада есть вопросы по поводу этой стратегии. Прежде всего, сможет ли Украина достаточно долго ее придерживаться и удастся ли ей добиться достаточного военного прорыва, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Есть опасения, что украинская армия слишком быстро израсходует свои запасы артиллерийских орудий, а медленное продвижение может дать России время для закрепления и обучения свежих сил.

Однако в краткосрочной перспективе такая тактика позволила сократить потери Украины.

По сравнению с первыми двумя неделями контрнаступления уменьшились потери Украины в живой силе, количество подбитых танков и бронемашин, при этом ВСУ удалось добиться небольших стабильных успехов, сообщает Financial Times.

Галерея: Бахмут, Украина. Июль 2023 г.