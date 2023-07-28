Фото ⟩ Брат российской фехтовальщицы служит в российской армии

In RU Newspeak “neutural” means «supporting Russian fascism and Genocide of Ukrainians» pic.twitter.com/eEgydlL4RD — Катерина🇺🇦 Ї (@Kateryna_Luta) July 27, 2023

Смирнова регулярно реагирует на фотографии в Instagram-аккаунте брата, на которых он изображен в армейской форме.

Одним из правил Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении возвращения российских спортсменов на спортивную арену был нейтралитет конкретных спортсменов не только в отношении флага, но и то, что они не должны публично поддерживать начатые боевые действия против Украины.

Смирнова выступала на чемпионате мира под нейтральным флагом, несмотря на то, что косвенно выражала свою позицию в публичном пространстве, что не соответствует принципам нейтралитета.

Представители Ольга Харлан пытались обжаловать дисквалификацию спортсменки, но решение так и не было изменено. Сообщается, что Смирнова также не будет участвовать в турнире.