Фото, видео ⟩ РФ нанесла удар по жилому дому в Днепре: пострадали 9 человек, среди них - дети

МВД Украины подтвердило попадание ракеты в многоэтажку в Днепре. Разрушено много квартир на верхних этажах. Сообщается, что вторая российская ракета попала в здание Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, пострадали 9 человек, среди них двое детей 14 и 17 лет, информации о погибших нет. Огонь в здании распространился на площадь около 100 квадратных метров. На момент удара в здании никого не было, так как его готовили к продаже.

За ночь пожар на месте попаданий ракет удалось потушить. ​"В результате обстрела повреждены верхние этажи 12-этажного жилого дома. Пожар в административном здании также потушен", - отметили в ГСЧС Украины.

Россия нанесла удар по многоэтажному жилому дому в Днепре. Пострадали 9 человек Фото: EPA/Scanpix

Утром в субботу глава военной администрации Днепропетровска Сергей Лысак заявил, что ущерб оказался значительне, чем предполагалось изначально. Помимо двух зданий, которые были поражены ракетами "Искандер", повреждения нанесены еще нескольким зданиям - четырем жилым домам, трем административным зданиям и семи автомобилям. По словам Лысака, после 3 часов ночи экстренные службы завершили поисково-спасательные работы.