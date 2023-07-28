Фото, видео ⟩ РФ нанесла удар по жилому дому в Днепре: пострадали 9 человек, среди них - дети

В пятницу, 29 июля, в Украине российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Днепре. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на народного депутата Украины Александра Бакумова.
МВД Украины подтвердило попадание ракеты в многоэтажку в Днепре. Разрушено много квартир на верхних этажах. Сообщается, что вторая российская ракета попала в здание Службы безопасности Украины (СБУ).
По данным ведомства, пострадали 9 человек, среди них двое детей 14 и 17 лет, информации о погибших нет. Огонь в здании распространился на площадь около 100 квадратных метров. На момент удара в здании никого не было, так как его готовили к продаже.
За ночь пожар на месте попаданий ракет удалось потушить. "В результате обстрела повреждены верхние этажи 12-этажного жилого дома. Пожар в административном здании также потушен", - отметили в ГСЧС Украины.
Утром в субботу глава военной администрации Днепропетровска Сергей Лысак заявил, что ущерб оказался значительне, чем предполагалось изначально. Помимо двух зданий, которые были поражены ракетами "Искандер", повреждения нанесены еще нескольким зданиям - четырем жилым домам, трем административным зданиям и семи автомобилям. По словам Лысака, после 3 часов ночи экстренные службы завершили поисково-спасательные работы.
"Поврежден весь жилой комплекс, разрушен один из домов в комплексе с 9 по 13 этаж", - сообщил глава Днепропетровского райсовета Николай Лукашук.
The scum hit a high-rise residential building in Dnipro.— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 28, 2023
Terrorism, again and again. pic.twitter.com/aQwufSyNbs
Сообщается, что здание СБУ частично разрушено, но, по словам официальных лиц, людей внутри не было. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что россияне в третий раз обстреляли пустующее здание спецслужбы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при обстреле также пострадало здание СБУ. "Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Снова российский ракетный террор", - написал Зеленский в соцсетях. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в соцсетях после удара по Днепру был краток: "Российские террористы".
Dnipro. Friday evening. A high-rise building and the Security Service of Ukraine's building were hit. Russian missile terror again.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2023
Promptly held conversations with the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the State Emergency Service, and the military… pic.twitter.com/UulEGKjQUj
DNIPRO💔 pic.twitter.com/kVsZO5V7AZ— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) July 28, 2023
Ранее сообщалось, что 28 июля в Таганроге (Россия), одном из крупных городов Ростовской области, произошел взрыв.
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