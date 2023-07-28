В Таганроге, одном из крупных городов Ростовской области, произошел взрыв. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Фото, Видео ⟩ В Таганроге произошел мощный взрыв. Минобороны РФ обвинило Украину
На фото и видео, которыми делятся местные Telegram-каналы, виден большой столб дыма. В некоторых зданиях, как пишет издание, выбило стекла в окнах, в частности на Александровской улице и на Банковской площади.
Telegram-канал Baza сообщает, что, по предварительным данным,
пострадали 14 человек, у всех осколочные ранения. Под завалами могут оставаться люди.
На месте взрыва образовалась воронка размером пять на пять метров, утверждает Telegram-канал.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре Таганрога "взорвалась предположительно ракета".
Министерство обороны России заявило, что в Таганроге упали обломки украинской ракеты, которую удалось перехватить средствам ПВО. Как утверждает Минобороны РФ, с территории Украины была запущена "переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200".
Позже российское Минобороны сообщило о второй сбитой ракете над Ростовской областью. Обломки этой ракеты упали в "безлюдной местности".
Русская служба BBC со ссылкой на издание "Важные истории" пишет, что ракета упала в 10 км от авиабазы.
Сообщается, что там находится штаб-квартира научно-технического комплекса, который производит самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Также на аэродроме стоят бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и есть площадки для запуска дронов, отмечает издание.
Telegram-канал Baza сообщает, что в Ростове-на-Дону введен план "Воздушная тревога".
Всем полицейским приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство над городом.
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