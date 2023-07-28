Фото, Видео ⟩ В Таганроге произошел мощный взрыв. Минобороны РФ обвинило Украину

На фото и видео, которыми делятся местные Telegram-каналы, виден большой столб дыма. В некоторых зданиях, как пишет издание, выбило стекла в окнах, в частности на Александровской улице и на Банковской площади.

Telegram-канал Baza сообщает, что, по предварительным данным,

пострадали 14 человек, у всех осколочные ранения. Под завалами могут оставаться люди.

На месте взрыва образовалась воронка размером пять на пять метров, утверждает Telegram-канал.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре Таганрога "взорвалась предположительно ракета".

Министерство обороны России заявило, что в Таганроге упали обломки украинской ракеты, которую удалось перехватить средствам ПВО. Как утверждает Минобороны РФ, с территории Украины была запущена "переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200".

Позже российское Минобороны сообщило о второй сбитой ракете над Ростовской областью. Обломки этой ракеты упали в "безлюдной местности".

Русская служба BBC со ссылкой на издание "Важные истории" пишет, что ракета упала в 10 км от авиабазы.

Сообщается, что там находится штаб-квартира научно-технического комплекса, который производит самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Также на аэродроме стоят бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и есть площадки для запуска дронов, отмечает издание.

Telegram-канал Baza сообщает, что в Ростове-на-Дону введен план "Воздушная тревога".

Всем полицейским приказано каждые 15 минут осматривать воздушное пространство над городом.