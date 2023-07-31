Латвийский силач Шмаукстелис одержал победу на этапе Лиги чемпионов

На соревнованиях World record breakers Шмаукстелис победил в трех из семи упражнений и одержал победу, набрав в сумме 71,5 очка.

Второе место с 56,5 очка занял финн Мика Терре, а третье место с 56 очками завоевал Кейн Френсис из Великобритании.

Шмаукстелис с победами на трех этапах занимает и первое место в общем зачете, на втором месте с победами на двух этапах идет Френсис, а Терре с одной победой занимает третью позицию.

Шмаукстелис - двукратный победитель Лиги чемпионов силачей - он одерживал победы в 2019 и 2022 годах.