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Латвийский силач Шмаукстелис одержал победу на этапе Лиги чемпионов

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Латвийский силач Айвар Шмаукстелис
Латвийский силач Айвар Шмаукстелис Фото: Aivars Šmaukstelis (Facebook)

Латвийский силач Айвар Шмаукстелис в конце прошлой недели одержал уверенную победу на седьмом этапе Лиги чемпионов силачей (SCL) в Финляндии.

На соревнованиях World record breakers Шмаукстелис победил в трех из семи упражнений и одержал победу, набрав в сумме 71,5 очка.

Второе место с 56,5 очка занял финн Мика Терре, а третье место с 56 очками завоевал Кейн Френсис из Великобритании.

Шмаукстелис с победами на трех этапах занимает и первое место в общем зачете, на втором месте с победами на двух этапах идет Френсис, а Терре с одной победой занимает третью позицию.

Шмаукстелис - двукратный победитель Лиги чемпионов силачей - он одерживал победы в 2019 и 2022 годах.

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