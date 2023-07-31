На Олимпийских играх в Париже Латвию представят около 50 спортсменов

Латвию на Олимпийских играх в Париже в следующем году могут представлять около 50 спортсменов, если квалификацию пройдет мужская сборная по баскетболу, заявил журналистам президент Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Янис Букс.
Как сообщалось, в понедельник ЛОК получил официальное приглашение для Латвии участвовать в Олимпийских играх-2024.
По словам Букса, сейчас главная задача - обеспечить спортсменам наилучшие условия для подготовки и участия в квалификационных соревнованиях, а затем и в Олимпийских играх.
"Многое будет зависеть от мужской сборной по баскетболу, от того, квалифицируется ли она на Олимпийские игры в Париже. Вместе со сборной по баскетболу в делегации может быть около 50 спортсменов", - сказал Букс.
Международный олимпийский комитет пока не принял окончательного решения об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, но ЛОК придерживается неизменной позиции - не участвовать в играх, если к ним будут допущены страны-агрессоры.
"Моя личная позиция достаточно категорична - мы не можем участвовать в одних соревнованиях с представителями стран-агрессоров, под каким бы флагом они ни выступали", - заявил Букс.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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