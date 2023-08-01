Инфографика ⟩ Рейрс: К ипотечным кредитам необоснованно применяют процентную ставку EURIBOR

К ипотечным кредитам необоснованно применяется процентная ставка EURIBOR, и, таким образом, отдельные банки получают гиперприбыль, считает председатель бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма Янис Рейрс.
Говоря о полученной банками прибыли в первом полугодии, Рейрс обратил внимание на то, что применение процентной ставки EURIBOR в данный момент необоснованно, так как банки теперь имеют собственные деньги и не должны платить Европейскому центральному банку (ЕЦБ) эту ставку EURIBOR за деньги, которые они ссужают клиентам.
Банки, которые дополнительно к своим установленным процентам применяют к ипотечным кредитам еще и процентную ставку EURIBOR, фактически занимаются нечестной предпринимательской деятельностью, критически описал нынешнюю ситуацию глава парламентской комиссии.
Поэтому нужно искать способ, как защитить взявших ипотечные кредиты, ограничив применение EURIBOR, отметил политик. Рейрс добавил, что на свободном рынке банки могут предлагать любую процентную ставку, но только в случае, если эти банки не будут скрываться за EURIBOR, а назовут все своими именами - что применяют процентную ставку для получения гиперприбыли.
Отвечая на вопрос о введении налога, или надбавки на прибыль банков, Рейрс сказал, что поддерживает эту идею и считает, что доходы от такой надбавки должны идти непосредственно на поддержку ипотечных заемщиков.
В то же время глава бюджетной комиссии отметил, что предложения как о налоге на сверхприбыль банков, так и об ограничении применения EURIBOR должны исходить от исполнительной власти. Рейрс уверен, что предложения по вопросу ставки EURIBOR должны исходить от Министерства финансов в сотрудничестве с Банком Латвии, которые в случае необходимости могут привлечь и другие регулирующие структуры.
В то же время к тем банкам, которые не используют ставку EURIBOR для извлечения сверхприбыли из ипотечных заемщиков, должен быть применен иной подход. Они не должны страдать из-за недобросовестных банков, добавил политик.
Что касается ставки EURIBOR, Рейрс пояснил, что ее применение к кредитам сложилось исторически, так как в свое время это была цена, которую банки платили за заимствование средств у ЕЦБ. В свою очередь, сейчас у банков есть собственные деньги, брать в долг у ЕЦБ не надо, поэтому и применение EURIBOR к ипотечным кредитам необоснованно, пояснил Рейрс.
Политик подчеркнул, что в соответствии с принципом разделения власти предложение решений должно исходить от исполнительной власти. Многие проблемы возникают из-за того, что одна ветвь власти неоправданно вмешивается в полномочия другой, на что уже указал Конституционный суд, отметил председатель бюджетной комиссии.
Как сообщалось, согласно опубликованной Банком Латвии информации, за первые шесть месяцев текущего года латвийские кредитно-финансовые учреждения, в основном банки, получили прибыль в размере 335,9 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года.
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