Инфографика ⟩ Рейрс: К ипотечным кредитам необоснованно применяют процентную ставку EURIBOR

В то же время глава бюджетной комиссии отметил, что предложения как о налоге на сверхприбыль банков, так и об ограничении применения EURIBOR должны исходить от исполнительной власти. Рейрс уверен, что предложения по вопросу ставки EURIBOR должны исходить от Министерства финансов в сотрудничестве с Банком Латвии, которые в случае необходимости могут привлечь и другие регулирующие структуры.

В то же время к тем банкам, которые не используют ставку EURIBOR для извлечения сверхприбыли из ипотечных заемщиков, должен быть применен иной подход. Они не должны страдать из-за недобросовестных банков, добавил политик.

Что касается ставки EURIBOR, Рейрс пояснил, что ее применение к кредитам сложилось исторически, так как в свое время это была цена, которую банки платили за заимствование средств у ЕЦБ. В свою очередь, сейчас у банков есть собственные деньги, брать в долг у ЕЦБ не надо, поэтому и применение EURIBOR к ипотечным кредитам необоснованно, пояснил Рейрс.

Политик подчеркнул, что в соответствии с принципом разделения власти предложение решений должно исходить от исполнительной власти. Многие проблемы возникают из-за того, что одна ветвь власти неоправданно вмешивается в полномочия другой, на что уже указал Конституционный суд, отметил председатель бюджетной комиссии.

Как сообщалось, согласно опубликованной Банком Латвии информации, за первые шесть месяцев текущего года латвийские кредитно-финансовые учреждения, в основном банки, получили прибыль в размере 335,9 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года.