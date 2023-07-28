Инфографика ⟩ За год прибыль финансовых учреждений выросла в 2,6 раза

В том числе в июне монетарные финансовые учреждения работали с прибылью в размере 66,3 млн евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений в конце июня составила 25,687 млрд евро, что на 1,6% или 409,5 млн евро больше, чем в конце июня 2022 года (25,277 млрд евро).

Остаток кредитов, выданных монетарными финансовыми учреждениями резидентам, составил 13,387 млрд евро (+4,6%), в том числе в евро резидентам было выдано кредитов на сумму 13,305 млрд евро (+4,8%), а остаток выданных в зарубежной валюте кредитов составил 82,6 млн евро (-19,9%).

Остаток вкладов резидентов составил 17,735 млрд евро (+4,6%), в том числе вкладов в евро - 16,502 млрд евро (+5,4%), вкладов в зарубежных валютах - 1,233 млрд евро (-4,7%).

Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений составили в конце июня 3,369 млрд евро, что на 10,3% больше, чем за тот же период 2022 года.

За шесть месяцев 2022 года прибыль монетарных финансовых учреждений составила 127,5 млн евро, а в целом за прошлый год - 326,3 млн евро, что на 26,5% больше, чем в 2021 году.