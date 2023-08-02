Российские миллиардеры продолжают богатеть

Состояние богатейших людей России увеличилось на 32,341 миллиарда долларов с начала 2023 года, свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg.
Больше всего заработал Вагит Алекперов, который является основателем и совладельцем нефтяной компании "Лукойл". Его активы увеличились на 5,9 млрд долларов в этом году, достигнув 21,3 млрд долларов. В апреле 2022 года Алекперов покинул совет директоров компании из-за санкций, введенных за вторжение в Украину, что не помешало ему занять четвертое место в списке российских миллиардеров и 83-е место в мировом списке.
Совладелец "Норникеля" Владимир Потанин занимает самое высокое место в рейтинге Bloomberg. Его капитал увеличился на 1,23 миллиарда долларов, достигнув отметки в 29,8 миллиарда. Он почти попал в мировой Топ-50, заняв 51-е место.
На втором месте в списке самых богатых людей России - совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, увеличивший свой капитал на 2,73 миллиарда долларов (всего 27,4 миллиарда). Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин - владелец Новолипецкого металлургического комбината. Его капитал увеличился на 4,98 миллиарда долларов, достигнув 24,8 миллиарда.
В топ-100 рейтинга мировых миллиардеров вошли еще два российских бизнесмена - главный бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов с приростом капитала в 19,3 млрд долларов (заработал с начала года 626 млн долларов) и основатель холдинга USM Алишер Усманов с состоянием 19 миллиардов долларов (заработал 564 миллиона долларов с начала года).
В десятку самых богатых россиян вошли:
- Михаил Прохоров, основатель инвестиционного фонда ОНЭКСИМ. Прирост капитала в этом году - 1,95 млрд долларов; все состояние оценивается в 15,2 млрд,
- Геннадий Тимченко, совладелец "Новатэка" и "Сибура". С начала года заработал 2,27 млрд; а всего владеет 14,1 млрд долларов,
- Андрей Мельниченко, бывший бенефициар "Еврохима", который заработал 36,9 млн долларов, а все состояние оценивается в 13,2 млрд долларов,
- Михаил Фридман, основатель "Альфа-групп", который смог заработать 988 млн долларов, при состоянии в 12,3 млрд долларов.
В целом в рейтинг Bloomberg вошли 500 богатейших людей мира. Среди них 25 граждан России, общее состояние которых составляет 309,3 миллиарда долларов.
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