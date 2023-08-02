Российские миллиардеры продолжают богатеть

Больше всего заработал Вагит Алекперов, который является основателем и совладельцем нефтяной компании "Лукойл". Его активы увеличились на 5,9 млрд долларов в этом году, достигнув 21,3 млрд долларов. В апреле 2022 года Алекперов покинул совет директоров компании из-за санкций, введенных за вторжение в Украину, что не помешало ему занять четвертое место в списке российских миллиардеров и 83-е место в мировом списке.

Совладелец "Норникеля" Владимир Потанин занимает самое высокое место в рейтинге Bloomberg. Его капитал увеличился на 1,23 миллиарда долларов, достигнув отметки в 29,8 миллиарда. Он почти попал в мировой Топ-50, заняв 51-е место.

На втором месте в списке самых богатых людей России - совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, увеличивший свой капитал на 2,73 миллиарда долларов (всего 27,4 миллиарда). Замыкает тройку лидеров Владимир Лисин - владелец Новолипецкого металлургического комбината. Его капитал увеличился на 4,98 миллиарда долларов, достигнув 24,8 миллиарда.