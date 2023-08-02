Фото ⟩ Вейонис: Надеемся на победы, так как цель - попасть в олимпийскую квалификацию

В среду сборная Латвии начала подготовку к финалу Кубка мира и отправилась в Лиепаю на тренировочные сборы и проверочный матч со сборной Швеции.

"Тренер Лука [Банки] всегда сравнивал создание команды с путешествием, и этим летом нам предстоит очень интересное путешествие. Теперь начинается заключительный этап подготовки", - сказал Вейонис.

"Надеемся на победы, потому что наша цель - попасть в олимпийскую квалификацию. Я убежден, что Латвия должна быть там", - добавил он.

Президент ЛБС рассказал, что финансирование от Министерства образования и науки (МОН) было получено для того, чтобы сборная могла должным образом подготовиться к чемпионату мира, но если бы это было сделано раньше, то затраты могли бы быть меньше.

"Деньги поступили, но мы хотели сделать все раньше, чтобы успеть начать подготовку, например, купить более дешевые авиабилеты. Мы сможем обеспечить команде возможность хорошо потренироваться и подготовиться, а также приехать в Тайвань, где они смогут вовремя адаптироваться к часовому поясу и климату", - сказал он.