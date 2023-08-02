Фото ⟩ Вейонис: Надеемся на победы, так как цель - попасть в олимпийскую квалификацию

Задача мужской сборной Латвии по баскетболу в предстоящем финале Кубка мира - обеспечить себе место в квалификации к Олимпийским играм в Париже, заявил на пресс-конференции президент Латвийского баскетбольного союза (ЛБС) Раймонд Вейонис.
В среду сборная Латвии начала подготовку к финалу Кубка мира и отправилась в Лиепаю на тренировочные сборы и проверочный матч со сборной Швеции.
"Тренер Лука [Банки] всегда сравнивал создание команды с путешествием, и этим летом нам предстоит очень интересное путешествие. Теперь начинается заключительный этап подготовки", - сказал Вейонис.
"Надеемся на победы, потому что наша цель - попасть в олимпийскую квалификацию. Я убежден, что Латвия должна быть там", - добавил он.
Президент ЛБС рассказал, что финансирование от Министерства образования и науки (МОН) было получено для того, чтобы сборная могла должным образом подготовиться к чемпионату мира, но если бы это было сделано раньше, то затраты могли бы быть меньше.
"Деньги поступили, но мы хотели сделать все раньше, чтобы успеть начать подготовку, например, купить более дешевые авиабилеты. Мы сможем обеспечить команде возможность хорошо потренироваться и подготовиться, а также приехать в Тайвань, где они смогут вовремя адаптироваться к часовому поясу и климату", - сказал он.
Галерея: Тренировка латвийской сборной по баскетболу
Вейонис не стал скрывать, что сумма, полученная от Министерства образования и науки, оказалась меньше первоначально запрошенной, но подчеркнул, что это свидетельствует об общих проблемах с выделением средств на спорт.
Он также пояснил, что хотя баскетбол в Латвии финансируется больше, чем другие виды спорта, бюджет все равно относительно невелик по сравнению с другими странами.
"Для обеспечения качественного состава всех команд необходимо более миллиона. Хотя в Законе о спорте написано, что государство обеспечивает участие сборных команд в чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх, это не так. Если исходить из общих возможностей страны, то, безусловно, спорту нужно больше. Хотелось бы, чтобы государство больше поддерживало сборные, но мы балансируем между спонсорской помощью и государственными деньгами, чтобы иметь возможность все обеспечить", - сказал Вейонис.
Президент ЛБС также подчеркнул, что на играх сборной Латвии в Джакарте ожидается большое количество болельщиков.
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